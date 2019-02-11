Найпровальніші образи церемонії Греммі-2019: кумедні фото

У Лос-Анджелесі відгриміла одна з найпрестижніших премій у світі шоу-бізнесу – Греммі-2019. Чимало знаменитих вокалістів засяяли на червоній доріжці у стильних вбраннях. Та не менше було й провальних образів.

Кожна світська подія – це чудова нагода для зірок показати новинки свого гардеробу. Часто селебрітіз перед урочистими заходами наймають стилістів, які допомагають їм не вскочити у список модних провалів. Згідно зі знімків Греммі-2019, чимало радників артистів залишаться без роботи.

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Червона доріжка музичної премії, як ніколи рясніла невдалими образами. Співачки у гонитві за ефектністю переборщували, демонструючи свої фігури в невдалих сукнях та костюмах. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найпровальніші виходи на церемонії нагородження Греммі-2019.

Мабуть, першість у списку невдалих образів може сміливо отримати епатажна співачка Andrea Echeverri, яка вбрала костюм у стилі нагороди.



Andrea Echeverri / Getty Images

Та інші зірки теж наважувались на експерименти, які вилізли їм боком.

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Джейсон Евіган з коханою / Getty Images



Інтернет-діва Леле Понс / Getty Images



Співачка Бібі Рекса в сукні, що нагадує ялинку / Getty Images



Співачка Ашанті / Getty Images



Елла Май у великому платті / Getty Images



Сесіл Маклорін Сальвант у помнутій сукні / Getty Images



Енні Столл на Греммі-2019 / Getty Images



Співачка Скі Феррейра на вечірці до Греммі-2019 / Getty Images



Джой Вілла / Getty Images



Каталіна Гарсія / Getty Images