Найпровальніші образи церемонії Греммі-2019: кумедні фото
У Лос-Анджелесі відгриміла одна з найпрестижніших премій у світі шоу-бізнесу – Греммі-2019. Чимало знаменитих вокалістів засяяли на червоній доріжці у стильних вбраннях. Та не менше було й провальних образів.
Кожна світська подія – це чудова нагода для зірок показати новинки свого гардеробу. Часто селебрітіз перед урочистими заходами наймають стилістів, які допомагають їм не вскочити у список модних провалів. Згідно зі знімків Греммі-2019, чимало радників артистів залишаться без роботи.
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Червона доріжка музичної премії, як ніколи рясніла невдалими образами. Співачки у гонитві за ефектністю переборщували, демонструючи свої фігури в невдалих сукнях та костюмах. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найпровальніші виходи на церемонії нагородження Греммі-2019.
Мабуть, першість у списку невдалих образів може сміливо отримати епатажна співачка Andrea Echeverri, яка вбрала костюм у стилі нагороди.
Andrea Echeverri / Getty Images
Та інші зірки теж наважувались на експерименти, які вилізли їм боком.
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Джейсон Евіган з коханою / Getty Images
Інтернет-діва Леле Понс / Getty Images
Співачка Бібі Рекса в сукні, що нагадує ялинку / Getty Images
Співачка Ашанті / Getty Images
Елла Май у великому платті / Getty Images
Сесіл Маклорін Сальвант у помнутій сукні / Getty Images
Енні Столл на Греммі-2019 / Getty Images
Співачка Скі Феррейра на вечірці до Греммі-2019 / Getty Images
Джой Вілла / Getty Images
Каталіна Гарсія / Getty Images