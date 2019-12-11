Найрезонансніші скандали, які сколихнули український шоу-бізнес у 2019 році

2019 рік був дуже насиченим у сфері шоу-бізнесу. Чимало зірок пішли до вівтаря або ж оголосили про розлучення, презентували нові роботи та підкорили вітчизняні премії. Однак не обійшлося і без гучних скандалів, які змусили прихильників поглянути на своїх кумирів з іншого боку. Тож якими резонансними новинами відзначились представники українського шоу-бізнесу – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Менше місяця залишилось до Нового 2020 року. Відтак, за традицією, журналісти LifeStyle 24 підбивають підсумки року, який вже добігає кінця. У 2019-му чимало зірок давали приводи для гучних звинувачень та нападів хейтерів. Російські гастролі MARUV і відмова від Євробачення, гострі заяви дуету ANNA MARIA та гумориста Андрія Молочного, двозначна позиція "Міс України" Маргарити Паші – це далеко не всі резонансні новини, які українці активно обговорювали у мережі. Тож які скандали відгриміли у 2019 році – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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MARUV і її скандал на нацвідборі Євробачення

Наприкінці січня 2019 року розгорівся перший гучний скандал, який згодом і обернувся відмовою України від участі в Євробаченні. Співачка TAYANNA несподівано оголосила, що не буде брати участі у національному відборі. Артистка остаточно відмовилась від конкурсу, хоч і презентувала пісню "Очі", яка мала б пролунати на першому етапі шоу.

Іноді всесвіт не дає тобі чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого,

– зазначила тоді вона.

Однак заміна TAYANNA знайшлась досить швидко. Всього за кілька годин стало відомо, що Руслан Квінта запросив на шоу запальну артистку, чиї пісні давно звучать за кордоном, проте в Україні вона залишається маловідомою – MARUV.



TAYANNA та Анна Корсун – солістка колективу MARUV / LifeStyle 24

Співачка продемонструвала епатажне шоу та ритмічну пісню, які й допомогли здобути їй перемогу. Проте згодом з'ясувалось, що MARUV не лише відрізняється від інших учасників нацвідбору відвертими костюмами, але й гастролями у Росії. Артистка виступала у Москві та Санкт-Петербурзі, а також на Moscow football fest – концерті до Чемпіонату світу з футболу. Така інформація викликала шквал критики у меломанів, які засипали сторінки MARUV і нацвідбору хвилею обурення.

Кожен обирає по-своєму, як нести мир. Хтось обирає зброю, а хтось – музику. Це мій спосіб нести мир,

– відповіла солістка на напади хейтерів.

Питання скандальних гастролей прикувало увагу всіх вітчизняних ЗМІ до скандальної MARUV. Відтак журналісти довідались, що права на конкурсну пісню належать російській компанії Warner Music Russia. Окрім цього, в Siren Song знайшли плагіат.

"Я готова відмовитися від виступів у Росії. У прямому ефірі відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного Закону України. А також готова взяти на себе всі витрати щодо участі в міжнародному конкурсі", – запевнила MARUV.

Яким був скандал з MARUV: дивіться відео

Кількагодинні перемовини MARUV та представників Суспільного мовлення завершились фіаско. Артистка продовжила активно гастролювати у містах Росії та виступати перед вітчизняними меломанами. А от Україна змушена була відмовитись від участі в Євробаченні-2019 та внести правки до заяви для нацвідбору. Зокрема, там з'явився пункт, згідно з яким конкурсанти змушені відмовитись від гастролей в РФ.

"Чий Крим?" – провокації для ANNA MARIA

Та російські гастролі MARUV – не єдиний скандал, який розгорівся на національному відборі Євробачення-2019. Одні з фавориток шоу – дует сестер Анни і Марії Опанасюк – вирішили підняти свій рейтинг завдяки медіапростору, однак зробили чи не найбільшу помилку у своїй кар'єрі.



Скандальні ANNA MARIA / Instagram / @annamariaduet

Вокалістки взяли участь в інтерв'ю з Романом Скрипіним. Мабуть, дует ANNA MARIA очікував розмов тільки про репертуар та національний відбір, однак журналіст підготувався до зустрічі з Анною і Марією, тому поставив провокативні для них питання. Зокрема, у прямому ефірі Роман Скрипін поцікавився у корінних кримчанок, кому належить окупований півострів. Відповідь дівчат шокувала всю Україну.

Насправді Крим залишився Кримом. Те ж саме море, ті ж самі гори, те саме повітря. Мені здається, Україна втратила Крим... Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано,

– сказали співачки, не уточнивши, як саме це трапилося.

Неоднозначно сестри Опанасюк відповіли і на питання про батьків, які працюють на окупаційну владу. Мама Анни і Марії є заступником голови окупаційної "Ради міністрів Республіки Крим" та наприкінці листопада 2019 року стала омбудсменом півострова. Батько артисток працював в окупованому Криму суддею, однак пішов у відставку близько 3 років тому.

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"У нас батьки давно живуть у Криму. Дуже давно. Вони люблять свою батьківщину, вони люблять Крим. Вони вже давно на цих посадах. Вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть у Криму", – сказали сестри Опанасюк.

Такі коментарі викликали обурення в українців. Під час прямого ефіру один з глядачів нецензурною лексикою охарактеризував дует ANNA MARIA, а їхній рейтинг на нацвідборі різко впав. Не в захваті від таких заяв були й судді шоу, які публічно заявили, що дівчата зіпсували свою репутацію.

Що відомо про скандал за участю сестер Опанасюк: дивіться відео

Проте відданість проросійській владі ANNA MARIA таки проявили. Після програшу на нацвідборі співачки виступили на "Новій хвилі" в Сочі. Своє рішення вони аргументували тим, що це міжнародний конкурс, на якому повинні бути представники України.

Оксана Марченко і мовний закон

Мовний закон, який почав діяти у липні 2019 року, також спричинив гучний скандал. Згідно з документом, всі офіційні папери повинні вестись державною мовою, а медіа – додати україномовний контент. Такі зміни із захватом сприйняли чимало вітчизняних зірок, які публічно підтримали закон. А от кума Володимира Путіна Оксана Марченко мала іншу думку. У мережі вона опублікувала скандальний допис, у якому заявила, що українців хочуть зробити "плем'ям третього сорту" та відрізати їх від "мови світової науки" – російської.

"Під прикриттям "захисту мови" нинішня влада, яка активно проштовхує новий мовний закон, хоче відрізати українців від світу і перетворити в "німе" плем'я третього сорту. Українська належить до слов'янської групи мов, тому нам так просто вивчити російську. Тобто, нам запросто володіти мовою світової науки. Але нас позбавляють можливості вчити математику, фізику, хімію та інше російською, і "горе-патріоти" відрізають українців від світових знань, літератури, відкриттів, технологій, бізнесу та комунікації", – заявила одіозна Оксана Марченко.



Оксана Марченко оскандалилась / Instagram / @oksana.marchenko.official

Окрім цього, телеведуча додала, що українська влада ввела мовний закон для того, щоб повернути кріпацтво.

"Чому вони це роблять? Може, тому, що майбутнім прибиральникам, доглядальницям, збирачам полуниці і просто жебракам не потрібно багато знати? Вони повертають Україну в "кріпацтво", де темним, забитим українцям нема чого думати? Звичайно, для миття туалетів інтелект не потрібен", – додала Оксана Марченко.

Неоднозначна "Міс Україна-2019"

Мовне питання повпливало і на імідж переможниці конкурсу краси "Міс Україна 2019" Маргарити Паші. Титулована харків'янка одразу ж приступила до виконання своїх обов'язків та залюбки спілкувалась із пресою. Однак наприкінці вересня 2019 року Маргарита Паша відмовилась давати інтерв'ю українською мовою.

У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але яким воно буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки мовою, якою я хочу. Чи закон України не дозволяє мені думати російською?

– заявила після скандалу Маргарита Паша.

Такі слова викликали чималий резонанс, відтак красуня вирішила дещо змінити ситуацію. Маргарита Паша заявила, що є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку та державну мову, а також, що завжди вірила у верховенство права та демократичних свобод її громадян".

Та це не всі скандали за участю красуні. На питання про окупований Крим Маргарита Паша дала неоднозначну відповідь, заявивши, що півострів належить людям та побажала "лише процвітання, як республіці".

"Міс Україна-2019" Маргарита Паша неоднозначно висловилася про Крим: дивіться відео

Окрім цього, "Міс Україна 2019" відповіла на всі коментарі хейтерів у мережі скандальною цитатою письменника Олдоса Гакслі про патріотів: "Особлива привабливість патріотизму полягає в тому, що під його прикриттям можна травити, залякувати і обманювати. При чому з почуттям глибокої гідності".



Володарка титулу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша / Instagram / @margoritapasha

Олег Винник і "вовчиці"

Популярний співак Олег Винник, якого називають секс-символом українського шоу-бізнесу, всього лише одним роликом підпсував свою репутацію. Наприкінці вересня 2019 року артист долучився до російського проєкту із назвою "ВСЕММИР", в якому фігурують співаки, які відверто підтримують міжнародну політику Володимира Путіна. Зокрема, до флешмобу долучились журналіст Володимир Познер, Валерія та Володимир Пресняков, імена яких внесені до списку "Миротворця".

Як і російські колеги, Олег Винник записав ролик, в якому закликав всіх до миру. Щоб показати свою національну приналежність, співак говорив українською. Однак у відео він не підкреслив, що Росія веде агресивну політику щодо України та анексувала її території.

Олег Винник записав скандальне відео для російського проєкту "ВСЕММИР":

Після чималого галасу, акцій протесту на концертах та внесення імені до бази "Миротворця" Олег Винник вирішив скликати пресконференцію і пояснити свою позицію. Журналісти поцікавились в артиста, яке в нього ставлення до анексії Криму, війни на Сході та чи є Росія країною-агресором.

У нас війна. АТО. Зараз її називають ще по-іншому. Поставте це питання владі (про те, чи РФ є агресором, – LifeStyle 24). Три мільйони українців проживають в Росії. Ви поїдете запитувати їх там, хто агресор?.. Я нічого не говоритиму, чий Крим. Мені здається, що сьогодні взагалі розмови про це нічого не дають, коли ти вигукуєш – "наш Крим", а він не наш на сьогодні. Ну, ми маємо те, що маємо. Є факт,

– заявив Олег Винник.

Окрім цього, артист переконаний, що скандальний проєкт був міжнародним, а він сам не порушив жодного закону.

Андрій Молочний і "фашизм" у Києві

У перші дні листопада у всіх українських ЗМІ з'явилась резонансна заява актора та гумориста Андрія Молочного. Своє публічне звернення він розпочав зі згадки про наступальну операцію Червоної Армії у Другій світовій війні, під час якої було визволено Київ. Військових нацистської Німеччини Молочний відверто порівняв з сучасними жителями столиці.

"Ще п'ять років тому я не писав про це, не викладав такі пости. Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть опоганюватися пам'ятники героям Великої Вітчизняної війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову і Ватутіну", – йшлося в одіозній заяві.

Андрій Молочний додав, що ветеранів Другої світової війни щороку ображають в Україні, а поліція тільки сприяє цьому, змушуючи "навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками".



Андрій Молочний зробив скандальну заяву / URA

Резонансну заяву не оминув увагою колишній колега гумориста по "Файній Юкрайні" Сергій Притула. Він вирішив написати римовані рядки, в яких висміяв позицію Андрія Молочного (наведено з врахуванням авторського стилю):

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!

Всього за добу Сергій Притула склав власн е есе про "фашистський" Київ, в якому безжально знущаються з ветеранів. За сюжетом, бабуся зайшла до звичайної столичної крамниці та стала "жертвою" натовпу молодиків. Змодельована ситуація розсмішила мережу та стала яскравим прикладом абсурдності заяв Андрія Молочного.