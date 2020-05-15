Найромантичніші поцілунки, які увійшли в історію кіно

Кожен романтичний фільм містить сцени з поцілунками. Однак не всі ці кадри можна назвати культовими. Тож які актори таки увійшли в історію кінематографу завдяки палким поцілункам – дивіться на LifeStyle 24.

Щороку світова кіноіндустрія поповнюється новими фільмами, які або підкорюють глядачів, або ж отримують ганебну "Золоту малину". І, мабуть, в кожному з них можна побачити пристрасний поцілунок. Журналісти LifeStyle 24 вирішили створити власний рейтинг цих пікантних сцен та з-поміж тисяч фільмів обрати всього 6 найкрасивіших, які зуміли вразити кіноманів.

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"Брудні танці" (1987)

Мабуть, коли мова йде про кінопоцілунки, перше, що спадає на думку – сцена з фільму "Брудні танці".

За сюжетом, 17-річна Бебі стає ученицею харизматичного танцівника Джонні. Однак вивченням па закохані не обмежуються. Найчуттєвішою є сцена в бунгало, коли пара танцює під запальну музику та цілується в такт.

Дивіться фрагмент фільму "Брудні танці": відео 18+

"Привид" (1990)

Не менш ефектним був кадр з Демі Мур та Патріка Свейзі у фільмі "Привид". Сем, який загинув під час нападу, намагається врятувати кохану від небезпеки та завжди охороняє її. Моллі відчуває присутність чоловіка поряд. В один зі зворушливих моментів кінострічки пара цілується.



Демі Мур та Патрік Свейзі у фільмі "Привид" / Кадр з фільму

Після виходу фільму в прокат всі експерти в один голос заявили, що заради цієї сцени варто було дивитись весь фільм.

Дивіться трейлер до фільму "Привид": відео

"Красуня" (1990)

Нетипова історія кохання, описана у фільмі "Красуня", вже давно підкорила весь світ. За сюжетом, мільйонер Едвард почувається самотньо у великому місті. Він наймає повію Вів'єн, аби вона просто з ним поговорила, а згодом і супроводжувала його на світських подіях. Як в історії про Попелюшку, дівчина в один момент отримує все: і "принца", і красиві вбрання.



Фільм "Красуня" / IMDb

Спершу автори проєкту хотіли зробити більш реалістичний фінал кінострічки. Однак у ході зйомок сценарій переписали, а сцена поцілунку на балконі стала однією з найромантичніших в історії кіно.



Фільм "Красуня" / IMDb

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"Титанік" (1997)

Попри моторошну катастрофу, яку показали творці фільму "Титанік", всі глядачі запам'ятали зворушливу історію кохання багатійки Роуз та бідного хлопця Джека. Після порятунку дівчини від самогубства саме він стає для неї найріднішою людиною.

Культовою стала сцена поцілунку головних героїв, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслетт. Тисячі закоханих повторили цей кадр під час весільної фотосесії.

Поцілунок героїв фільму "Титанік": дивіться відео

"Людина-павук" (2002)

Навіть у супергеройських фільмах може бути романтичний кадр, про який знатимуть навіть ті кіномани, які не в захваті від фентезі. Це яскраво доводить поцілунок Людини-павука Пітера Паркера з Мері Джейн. Драматизму автори фільму додали завдяки проливному дощу.

Дивіться фрагмент фільму "Людина-павук": відео

"Щоденник пам'яті" (2004)

Якщо мова йде про романтичні кінострічки, неможливо оминути увагою фільм "Щоденник пам'яті". Головні герої Ной та Еллі часто цілуються перед камерою, адже 2-годинний фільм розповідає їхню зворушливу і таку непросту історію кохання.

Та з-поміж усіх сцен одна запам'яталась найбільше глядачам. Мова йде про момент, коли Ной цілує Еллі під дощем та доводить, що його почуття не можуть згаснути навіть після років розлуки.

"Щоденник пам'яті" / Кадр з поцілунком