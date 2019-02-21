Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото
У Лондоні відгриміла одна зі знакових подій року – вручення нагород Brit Awards-2019. Видатні артисти приїхали до столиці, аби отримати престижні відзнаки.
Як відомо, Brit Awards-2019 є британським аналогом Греммі. Відтак престижні відзнаки мріють отримати чимало відомих співаків. Заполучити нагороду таки вдалось Дуа Ліпі, Кельвіну Харрісу, Бейонсе і Jay-Z, Аріані Гранде, The 1975, Пінк та багатьом іншим знаменитим вокалістам. Чимало зірок виконали свої хіти на сцені Brit Awards-2019, що неодмінно запам'ятається глядачам.
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Однак не тільки яскравими виступами і нагородами відзначилась престижна церемонія. Знаменитості мали чудову нагоду, щоб засвітити свої найрозкішніші вбрання. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найкращі образи співаків, які вони показали на червоній доріжці Brit Awards-2019.
Модель Вінні Харлоу / Getty Images
Телеведуча Ай Одуду / Getty Images
Співак Ліам Пейн / Getty Images
Музикантка Грейс Чатто / Getty Images
Акторка Емілі Атаки / Getty Images
Співачка Пінк / Getty Images
Артистка Клер Річардс / Getty Images
Співачка Джесі Нелсон / Getty Images
Вінні Харлоу та Ліам Пейн / Getty Images
Келвін Харріс і Дуа Ліпа / Getty Images
Х'ю Джекман / Getty Images