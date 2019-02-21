Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото

У Лондоні відгриміла одна зі знакових подій року – вручення нагород Brit Awards-2019. Видатні артисти приїхали до столиці, аби отримати престижні відзнаки.

Як відомо, Brit Awards-2019 є британським аналогом Греммі. Відтак престижні відзнаки мріють отримати чимало відомих співаків. Заполучити нагороду таки вдалось Дуа Ліпі, Кельвіну Харрісу, Бейонсе і Jay-Z, Аріані Гранде, The 1975, Пінк та багатьом іншим знаменитим вокалістам. Чимало зірок виконали свої хіти на сцені Brit Awards-2019, що неодмінно запам'ятається глядачам.

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Однак не тільки яскравими виступами і нагородами відзначилась престижна церемонія. Знаменитості мали чудову нагоду, щоб засвітити свої найрозкішніші вбрання. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найкращі образи співаків, які вони показали на червоній доріжці Brit Awards-2019.



Модель Вінні Харлоу / Getty Images



Телеведуча Ай Одуду / Getty Images



Співак Ліам Пейн / Getty Images



Музикантка Грейс Чатто / Getty Images



Акторка Емілі Атаки / Getty Images



Співачка Пінк / Getty Images



Артистка Клер Річардс / Getty Images



Співачка Джесі Нелсон / Getty Images



Вінні Харлоу та Ліам Пейн / Getty Images



Келвін Харріс і Дуа Ліпа / Getty Images