Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям

Клуб завидних холостяків у 2018 році суттєво зменшився. Весільний бум заполонив не тільки Голлівуд, але й Букінгемський палац.

Представники королівської родини, актори, моделі та музиканти влаштували одні з найефектніших церемоній, що вже задали тренд на десятки років та запам’яталися всьому світу приголомшливими знімками. На рубежі нового 2019 року журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які весільні церемонії стали найгучнішими.

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Емі Шумер та Кріс Фішер

Розпочала голлівудський весільний марафон акторка Емі Шумер, яка несподівано пішла під вінець з відомим шеф-кухарем Крісом Фішером. Пара вирішила одружитись напередодні Дня закоханих після кількох місяців зустрічань. Закохані обмінялись клятвами на березі Тихого океану в Малібу. Наречена вийшла до вівтаря у білій сукні без фати.



Весілля Емі Шумер та Кріса Фішера / Instagram

Принц Гаррі та Меган Маркл

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл стало однією з найочікуваніших світських подій року, яку вже встигли обговорити у всьому світі. Розкішна церемонія відбулась 19 травня. Пара обмінялась обітницями в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорі.



Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Розкішна Меган Маркл обрала скромну сукню від креативного директора модного дому Givenchy Клер Уейт Келлер. Вбрання злегка оголювало тендітні плечі герцогині та виглядало казково.



Офіційне фото весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Свій образ наречена доповнила п'ятиметровою фатою, на якій були вишиті 55 квіток – як символи країн Співдружності націй. За традицією, перед церемонією Єлизавета ІІ вручила нареченій старовинну тіару Марії Текської, яка є однією з реліквій королівської родини. Від краси Меган Маркл принц Гаррі не стримав сліз, а після вінчання разом зі своєю дружиною проїхався вулицями Віндзора на кареті.

Кіт Харінгтон та Роуз Леслі

23 червня всі прихильники серіалу "Гра престолів" із захватом спостерігали за кадрами з весілля героїв франшизи – Кіта Харінгтона та Роуз Леслі. "Король та королева Півночі" обвінчались у Шотландії, а розкішну вечірку влаштували в сімейному замку Роуз.



Весілля Кіта Харінгтона та Роуз Леслі / Grazia

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Венсан Кассель і Тіна Кунакі

Харизматичний актор Венсан Кассель з легкістю поринув у сімейне життя. Допомогла йому в цьому на понад 30 років молодша за нього модель Тіна Кунакі. Пара побралась 24 серпня у французькій комуні Бідар.

Весілля привернуло чималу увагу ЗМІ та громадськості. І справа була не в колишній дружині Касселя, розкішній Моніці Беллуччі, чи у різниці у віці. Тіна Кунакі пішла до вівтаря у білосніжній сукні з досить провокативним вирізом, яка й стала причиною для палкого обговорення.



Венсан Кассель одружився з Тіною Кунакі



Венсан Кассель та Тіна Кунакі / Instagram

К'яра Ферраньї та Fedez

1 вересня мережа вибухнула новиною: знаменита блогерка К'яра Ферраньї та репер Fedez одружились. Розмах свята приголомшив, а церемонію назвали "італійським королівським весіллям".



Весілля К'яри Ферраньї та репер Fedez / Instagram

Закохані обмінялись клятвами в готелі-бутику Dimora delle Balze, що недалеко від сицилійської комуни Ното. До вівтаря К'яра Ферраньї вийшла в елегантній сукні від Dior, яку вже прагнуть відтворити модниці у всьому світі.



К'яри Ферраньї вийшла заміж за репера Fedez / Instagram

Ірена Карпа і Людовик-Кирило Требюше

Українська письменниця Ірена Карпа втретє вийшла заміж 7 жовтня. Обранцем зірки став нащадок легендарного Віктора Гюго – Людовик-Кирило Требюше. Церемонія відбулась у мальовничій Франції, а розкішне святкування поєднало елітні вина і українські страви.



Весілля Ерени Карпи та Людовіка-Кирила Требюше / Instagram



Французьке весілля Ірени Карпи / Instagram

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк

Ще одна представниця королівської родини порадувала прихильників розкішною весільною церемонією: принцеса Євгенія уклала шлюб з бізнесменом Джеком Бруксбенком. Знакова подія для Великобританії відбулась 12 жовтня.

Наречені не порушили одвічних традицій та обмінялись обітницями в каплиці Святого Георгія, що на території Віндзорського палацу. Після вінчання пара привіталась з прихильниками, проїхавшись вулицями міста у кареті.



Весілля Принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Getty Images

Варто зазначити, що наречена виглядала по-королівськи розкішно у сукні від дизайнерського дуету Пітера Пілотто і Крістофера де Воса. Принцеса Євгенія вклала у вбрання приховані символи регіонів Великобританії. Водночас внучка Єлизавети ІІ відмовилась від фати, прикрасивши зачіску тіарою зі смарагдовим камінням.



Королівське весілля принцеси Євгенії / Getty Images

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Квентін Тарантіно та Даніелла Пік

У віці 55 років талановитий режисер Квентін Тарантіно вирішив покінчити з холостяцьким життям. Під вінець чоловік повів на 20 років молодшу за нього модель Даніеллу Пік. Вінчання відбулось у Лос-Анджелесі вкінці листопада. Саме ж весілля було досить скромним, як для зірок такої величини, а в мережу потрапило лише кілька фото щасливих молодят.



Квентін Тарантіно і Даніелла Пік одружились / Instagram

Пріянка Чопра та Нік Джонас

Хоч королівські весілля у 2018 році були приголомшливі, церемонія "Міс Світу 2000" Пріянки Чопри та музиканта Ніка Джонаса з легкістю складе їм конкуренцію. Закохані вирішили поєднати американські та індійські традиції, відтак їхнє свято тривало 5 днів.

Кожного разу зіркові наречені приміряли нові розкішні вбрання – від національного одягу до елегантних образів від дизайнера Ralph Lauren. Мабуть, білосніжна сукня, вручну вишита бісером, кристалами Swarovski та двома мільйонами перлин найбільше запам'ятається враженим прихильникам пари. Ще більш ефектною була 22-метрова фата, яка під час церемонії вкрила прохід до вівтаря.



Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram



Індійське весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram