Найрозкішніші зіркові весілля червня, які підкорили мережу

Від представників королівської родини і до вітчизняних знаменитостей: весільний бум охопив весь світ. Мережу вже встигли підкорити церемонії, які були більше, ніж просто розкішними. Які зіркові пари пішли до вівтаря у червні 2019-го – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Принцеса Монако Шарлотта та Димитрій Рассам

Дата весілля: 1 червня 2019 року.

Місце церемонії: палац Грімальді, Монако.

Однією з найочікуваніших церемоній було королівське весілля принцеси Монако Шарлотти Казірагі та відомого продюсера Димитрія Рассама. Пара вже понад 3 роки проживала разом, а у жовтні 2018-го в закоханих народився син. Відтак прихильники королівської родини Монако з нетерпінням очікували, коли Шарлотта і Димитрій все ж наважаться піти до вівтаря.

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Це сталось у перший день літа, 1 червня 2019 року. Як і легендарна зіркова бабуся Шарлотти Грейс Келлі, вона обрала розкішний палац Грімальді, який підкорив гостей вишуканою архітектурою та королівським інтер'єром. Однак принцеса Шарлотта та Димитрій Рассам вирішили відмовитись від гучного свята, запросивши на урочисту церемонію тільки найближчих родичів і друзів.

До вівтаря знаменита наречена пішла у розкішній атласній сукні з незвичною зоною декольте. Вбрання принцесі Шарлотті розробили дизайнери знаменитого бренду Chanel під керівництвом Віржіні Віар. Представниця королівської родини надала перевагу лаконічній укладці волосся без фати чи діадеми та макіяжу з акцентом на очі. Водночас наречений Димитрій Рассам красувався поряд у класичному чорно-білому костюмі з метеликом.



Весілля принцеси Шарлотти / Instagram / @hshmonacoworld

Принцеса Шарлотта своєрідно вшанувала пам'ять своєї знаменитої бабусі – королеви Монако та екс-акторки Грейс Келлі. У день свого розкішного весілля вона вбрала діамантове кольє від Cartier, яке їй дісталось у спадок.

Окрім цього, Шарлотта Казірагі дотрималась королівських традицій та в особливий день засвітила перед гостями дві сукні. Після урочистої церемонії молодята влаштували вечірку у готелі Monte Carlo Beach, куди принцеса прийшла у коктейльному вбранні сірого кольору від Saint Laurent з декоративними бантами.



Весілля принцеси Монако та Димитрія Рассама / Instagram / @hshmonacoworld

Аліна Гросу та Олександр

Дата весілля: 1 та 23 червня 2019 року.

Місце церемонії: Москва; маєток Villa Arvedi, Італія.

У день свого 24-річчя російська гастролерка Аліна Гросу оголосила, що вийшла заміж. Артистка вирішила спершу узаконити стосунки із загадковим нареченим Олександром. Зробила вона це у Москві 1 червня.

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Аліна Гросу вийшла заміж / Instagram / @alina_grosu

Однак на скромній церемонії зіркова пара не зупинилась. Гучне весілля Аліна Гросу та Олександр вирішили зіграти в Італії 23 червня. Закохані обрали старовинний маєток Villa Arvedi, який розташований у передмісті Верони. Тільки оренда вілли обійшлась зірковій парі в десятки тисяч євро.

До такої по-королівськи розкішної церемонії Аліна Гросу дуже ретельно готувалась. Артистка обрала 6 приголомшливих суконь у київському салоні Feya Bridal. Представники бренду зізнались, що залучили всю свою команду для створення образів зіркової нареченої. А у день весілля Аліна Гросу змінила 4 сукні.

Планувалось, що вона вбере одну сукню в день самої церемонії, а на розпис, коли батько її вів до вівтаря – другу. На вечірку в ресторані та спеціально для розрізання торта вона обрала інші сукні. Окрім цього, для виконання своїх пісень Аліна вибрала легке і зручне вбрання,

– розповіли представники бренду.



Розкішне весілля Аліни Гросу / Instagram / @alina_grosu

На зіркове весілля Аліна Гросу запросила чимало українських знаменитостей: телеведучу Катерину Осадчу, зіркову хресну Ірину Білик та її екс-партнера Дмитра Коляденка, співака Віталія Козловського та його менеджера Юлію Бакуменко, артиста Павла Зіброва. У маєтку Villa Arvedi молодята та їхні гості пробули кілька днів, а Аліна Гросу взяла участь у зйомках свого нового кліпу.

Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер

Дата весілля: 8 червня 2019 року.

Місце церемонії: ранчо Монтесіто, Каліфорнія, США.

Понад рік голлівудському актору Крісу Пратту знадобилось, щоб зрозуміти, що Кетрін Шварценеггер – саме та дівчина, з якою він хоче піти до вівтаря. Спершу свої стосунки пара ретельно приховувала, уникаючи публічних місць, які кишать папараці. Однак взимку 2019-го зірка "Вартових галактик" та старша донька Арнольда Шварценеггера оголосили про свій роман, а згодом і про заручини.

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Як і свої стосунки, весілля Кріс і Кетрін зробили таємно від ЗМІ. Зіркова пара обрала велике ранчо в Каліфорнії, яке стильно прикрасили квітами і зеленню. На церемонії були тільки найближчі родичі та друзі наречених, а всю територію вілли ретельно охороняли найманці.

До вівтаря Кетрін Шварценеггер пішла у розкішній приталеній сукні з пишним мереживним шлейфом. Зіркова наречена зробила голлівудські кучері та підібрала витончені прикраси. Водночас Кріс Пратт постав у класичному костюмі з сірою краваткою. Весільне вбрання для пари створив очільник бренду Giorgio Armani.



Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт одружились / Instagram / @katherineschwarzenegger



Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт / Instagram / @grazia_it Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт / Instagram / @grazia_it

Вже на саму вечірку Кетрін Шварценеггер прийшла у приталеній сукні кольору айворі. Наречена мала шлейф, який на знімку підтримувала рукою. В особливий день донька Арнольда Шварценеггера виглядала приголомшливо.



Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт / Instagram / @elleaus

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Дата весілля: кінець травня 2019 року.

Місце церемонії: Єрусалим, Ізраїль.

Ще більшу секретність зберігали відомий український телеведучий Дмитро Комаров та модель, ведуча і переможниця "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко. Зірки кілька років приховували свій роман від громадськості та навіть на шоу "Танці з зірками" і виду не подавали, що між ними є більше, ніж просто симпатія.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко оголосили про свої стосунки тільки після таємного весілля і медового місяця. Відтак 15 червня всі вітчизняні ЗМІ вибухнули новиною: зірка програми "Світ навиворіт" одружився.



Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко одружились / Facebook / @1plus1.DmitroKomarov

Для весільної церемонії Дмитро та Олександра обрали ізраїльський Єрусалим. Щоб вберегти свою таємницю, зіркова пара обмінялась обітницями в час Євробачення-2019, коли увага всіх вітчизняних ЗМІ була прикута до вокального конкурсу, а поїздка зірок до Ізраїля не викликала жодної підозри.

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Весільну сукню модель Олександра Кучеренко шила на замовлення у Дніпрі. Вона обрала приталене вбрання з оригінальними рукавами. Олександра відмовилась від підборів та розкішної зачіски. Згодом модель пояснила, що в неї у житті було чимало образів нареченої, тому в урочистий день вона хотіла мати дуже лаконічне вбрання.

У моєму житті було багато суконь, і весільних зокрема. Я вирішила для себе, що у мене не буде величезної шаблонної пишної сукні. Вона була дуже лаконічна. Я хотіла почуватися комфортно і жіночно. Це сукня від української дизайнерки Катерини Рутман. Так збіглося, що сукню шили в моєму рідному місті,

– поділилась 1+1 Олександра Кучеренко.

Водночас зірковий наречений придбав свій костюм в одному зі столичних бутиків. А от сорочку для Дмитра Комарова шили на замовлення.



Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко: фото з весілля / 1+1

На вінчання Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко запросили тільки найближчих родичів, які завчасно не опублікували жодного фото з молодятами. Окрім цього, запрошені гості летіли одним рейсом до Ізраїля, однак на різних місцях, щоб не привертати зайвої уваги. Саме такі міри допомогли парі тримати весілля у секреті майже місяць.



Вінчання Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко / 1+1

Владімір Опсеніца та Світлана

Дата весілля: 24 червня 2019 року.

Місце церемонії: Мцхета, Грузія.

Весільний бум дійшов і до популярного гурту "Океан Ельзи". Однак йдеться не про Святослава Вакарчука, а гітариста Владіміра Опсеніцу.

Церемонія пройшла у грузинському місті Мцхета. Шлюб Владімір Опсеніца та Світлана взяли в одній з церков, а їхнім свідком був Святослав Вакарчук, який прийшов на свято з Ляльою Фанарьовою.

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Про саму церемонію весілля відомо мало, однак мережу заполонили ефектні фото. Згідно з кадрами, наречена Світлана вийшла заміж у приталеній сукні з мереживним верхом.



Весілля гітариста гурту "Океан Ельзи" / Instagram / @okeanelzy_official

Євген Кот і Наталія Татаринцева

Дата весілля: точна дата невідома.

Місце церемонії: острів Муреа.

Відомий український хореограф і танцівник Євген Кот, який спільно з Мішель Андраде брав участь у шоу "Танці з зірками", одружився з Наталією Татаринцевою. Пара узаконила свої стосунки ще в січні 2019 року, однак тільки у червні закохані влаштували екзотичне весілля на острові Муреа.

Муреа вважається раєм для молодят. За формою острів нагадує серце. Ну, і антураж відповідає романтичному настрою: білосніжний пісок, бірюзова вода, приголомшлива природа, комфортабельні бунгало! Це один із мальовничих островів Французької Полінезії, зробити тут весільний обряд приїжджають пари з усього світу,

– розповів Viva Євген Кот.

Колоритні морські пейзажі стимулювали наречених обрати вбрання у стилі сонячних Гаваїв. Відтак наречена Наталія постала у сукні з асиметричним вирізом та чималим розрізом на нозі. Плаття мало сріблястий блиск, що виглядало дуже ефектно. Євген Кот водночас одружився з коханою у білому костюмі з подовженим піджаком.

Наразі зіркова пара танцівників не поспішає ділитись знімками з громадськістю, показавши тільки одне ефектне фото з екзотичної церемонії весілля.



Екзотичне весілля учасника "Танців з зірками" Євгена Кота / Viva