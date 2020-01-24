Найсексуальніша модель світу 2018 Кейт Аптон виступила проти бодішеймінгу

Знаменита американська модель Кейт Аптон у 2018 році вперше стала матір’ю – тоді вона народила доньку Женев’єву. Зараз зірка зізналась, що важко сприймала своє тіло після пологів, але вирішила відпустити всі емоції та енергію на користь сім'ї.

Найсексуальніша жінка світу за версією чоловічого глянцю "Maxim" у своєму інстаграмі часто ділиться митями материнства. Відтак новий допис був присвячений бодішеймінгу, адже сама після пологів стала часто піддаватися критиці суспільства через зміни у фігурі. До публікації вона додала миловидне фото, де годує грудьми свою донечку.

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"Кожна жінка відчуває цю необхідність – зайнятися собою після народження дитини. В основному це пов'язано з непотрібними і нереалістичними очікуваннями, які прищеплюються нам через соціальні мережі. Я також відчувала це через тиск з боку суспільства. Я чесно намагалася раніше повернутися до тренувань, хотіла стежити за своїм харчуванням і чекала, коли кілограми нарешті почнуть танути. Але в якийсь момент усвідомила, наскільки безглуздий бодішеймінг, і нарешті розслабилася. Кожна молода мама повинна дати своєму тілу час на зцілення і насолодитися цими чарівними моментами", – йдеться в дописі Кейт Аптон.

Модель додала, що досить швидко зрозуміла кілька простих речей – в період відсутності сну, грудного вигодовування, відновлення і гормональних змін в організмі їй не потрібні додаткові переживання через фігуру. Тому всю енергію, яку вона витрачала на боротьбу з думкою людей, вирішила спрямувати на свою сім'ю.

Додамо, що 27-річна модель одружилась у 2017 році з Джастіном Верландером після трьох років стосунків. Через рік у листопаді вона народила доньку Женев'єву, яка, за її словами, повністю змінила її життя. Завдяки ній вона почала менше часу приділяти соціальним мережам, більше звертати увагу на чоловіка та світ навколо.