Серіал "Секс і місто" вже давно став своєрідним довідником для інтимних тем. Та особливу увагу у стрічці привертає головна героїня – письменниця Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер. Навіть звичайні образи вона з легкістю перетворювала на сексуальні.

У спекотний літній вечір 24 канал пропонує переглянути 10 найсексуальніших образів Керрі Бредшоу, які надихають та спокушають.

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Хто така Керрі Бредшоу: цікаві факти

Керрі Бредшоу – вигаданий персонаж та улюблениця всіх кіноманів. Її неймовірний стиль, дотепні жарти та історія кохання підкорила глядачів з перших епізодів "Секс і місто". Та мало хто знає, що прототипом героїні стала справжня письменниця Кендіс Бушнелл, яка працювала оглядачкою у The New York Observer.



Прототипом образу Керрі Бредшоу стала письменниця / Фото The Independent

За сюжетом, Керрі Бредшоу живе у затишній квартирі у Нью-Йорку, де за маленьким столом біля вікна пише статті на інтимні теми. Ідею для своєї колонки вона черпає з власного життя та інтимних історій, які розповідають їй подруги – Саманта, Шарлотта і Міранда.

Та головною кімнатою героїні є гардеробна, яка вміщає десятки суконь на всі випадки життя. Окрім цього, пристрастю Керрі є взуття, за яке вона ладна віддати останні гроші. Гучні вечірки, світські заходи, рекламні фотосесії та буденні прогулянки з подругами чи бойфрендами – персонаж Сари Джессіки Паркер має, де вийти у своїх дизайнерських речах. Саме за неймовірні образи героїню "Секс і місто" без вагань називають іконою стилю.

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Найсексуальніші образи Керрі Бредшоу

Автори серіалу вирішили не приховувати сексуальності героїні, тому у кадрі вона часто постає у спокусливих топах чи сукнях, або ж прозорому вбранні, через яке видно спідню білизну. Журналісти 24 каналу підібрали 10 найспекотніших кадрів з серіалу "Секс і місто", в яких можна побачити розкішну фігуру акторки Сари Джессіки Паркер та розкутість її кіногероїні.



Сексуальна Керрі Бредшоу / Фото Pinterest



Керрі Бредшоу в мінісукні / Фото Pinterest



Сара Джессіка Паркер у відвертій майці / Фото Pinterest



Сексуальна героїня "Секс і місто" / Фото Pinterest



Зірка "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер / Фото Pinterest



Кадр з серіалу "Секс і місто" / Фото Pinterest



Зваблива Керрі Бредшоу / Фото Pinterest



Керрі Бредшоу у сукні-сорочці / Фото Pinterest



Сара Джессіка Паркер у білизні / Фото Pinterest



"Секс і місто" / Фото Pinterest