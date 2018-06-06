Найсексуальніші фото акторки Ольги Куриленко, які підкорили мережу

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / www.gettyimages.com

Сьогодні, 14 листопада, голлівудська акторка з українським корінням Ольга Куриленко святкує день народження. Зірці виповнилось 38 років. У знаковий день журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 11 найзвабливіших фото, які підкорюють мережу красою.

Ольга Куриленко – одна з найпривабливіших жінок у світі шоу-бізнесу. Саме українка стала дівчиною Джеймса Бонда в одному з фільмів про "агента 007". Окрім цього, зірка знялась у комедії "Агент Джонні Інгліш. Нова місія". Після такого тріумфу в Голлівуді Ольга Куриленко здобула світову славу. 

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Варто зазначити, що шлях до успіху акторки був досить непростим. Народилась майбутня зірка в небагатій сім'ї. Вже у віці 16 років переїхала з Бердянська до Парижа, де розпочала модельну кар'єру. Ефектна брюнетка стрімко заполонила обкладинки журналів, після чого підкорила і кіно.

Не з меншим запалом Ольга Куриленко підкорює й мережу. Зірка активно веде свій блог, де хизується стрункою фігурою. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 11 світлин акторки, які вразили мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@phoenixmaguk

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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