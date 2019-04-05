Найсексуальніші фото "ангела" Victoria's Secret Леомі Андерсон: 18+

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Сексуальні фото "ангела" Victoria's Secret Леомі Андерсон
Сексуальні фото "ангела" Victoria's Secret Леомі Андерсон / Instagram / @leomieanderson

Днями стало відомо, що команда бренду Victoria's Secret збільшилась: до числа звабливих "ангелів" долучилась 26-річна модель Леомі Андерсон. Як і всі публічні люди, модель активно веде свій блог у мережі, де приміряє спокусливі образи.

Хоч манекенниця Леомі Андерсон кілька років поспіль приєднувалась до грандіозного шоу Victoria's Secret, тільки 4 квітня 2019 року вона офіційно стала однією з "ангелів" бренду. Від престижної пропозиції запальна британка не стримувала захвату та зізналась, що здійснилась її підліткова мрія. 

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Це було щось недосяжне, тому я й не могла мріяти про це. Однак все здійснилось: я щаслива оголосити, що є новим "ангелом" Victoria's Secret! Не можу повірити в це! Дякую всім, хто допоміг втілити сон у реальність,
– поділилась Леомі Андерсон.

Як і всі "ангели" Victoria's Secret модель має розкішну фігуру, якою хизується у провокативних зйомках. Леомі Андерсон з легкістю приміряє сексапільну білизну чи купальники та не відмовляється від гарячих фотосесій. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 фото запальної британки, які вже встигли розбурхати мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leomie Anderson (@leomieanderson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leomie Anderson (@leomieanderson)

 

blog_ava
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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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