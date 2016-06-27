Найсексуальніші фото "Міс Всесвіт 2018" Катріони Грей

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"МІс Всесвіт 2018" Катріона Грей
"МІс Всесвіт 2018" Катріона Грей / Instagram / @catriona_gray

У Таїланді відгримів грандіозний фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт 2018". За результатами всіх етапів шоу, перемогу здобула представниця Філіппін Катріона Грей.

Харизматичній та ефектній моделі вдалося обійти 93 суперниці і вибороти головну корону. Відтак 24-річна Катріона Грей стала четвертою переможницею "Міс Всесвіт" із Філіппін. 

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Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)

 

Катріона Грей є успішною моделлю, співачкою та телеведучою. Окрім цього, красуня займається питаннями боротьби з ВІЛ та СНІДом в організації Love Yourself, а також волонтерить в організації Young Focus, яка займається наданням освіти дітям з неблагополучних родин. 

Попри таку значну зайнятість та волонтерську діяльність Катріона Грей активно веде свій блог в Instagram. Модель показує результати сексапільних зйомок, в яких часто постає оголеною або ж у звабливому вбранні. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 найсексуальніших фото Катріони Грей, які встигли підкорити мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 

Теги: LifeStyle Конкурс краси Мода Філіппіни
Джерело: 24 Канал
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