Найсексуальніші фото моделі Вінні Харлоу з хворобою вітиліго 18+

Канадська модель Вінні Харлоу, яка страждає на рідкісне захворювання вітиліго, що пов’язане з порушенням пігментації шкіри, 27 липня святкує 25-річчя. Зірка знаменита своїми пікантними кадрами та яскравими світськими виходами.

Дівчина, яка лише кілька років тому з’явилась на модному подіумі завдяки супермоделі Тайрі Бенкс, не могла повірити своєму щастю, коли почула, що стала учасницею знаменитої сім’ї Victoria’s Secret. Після успішного виходу на подіум популярність дівчини почала лише зростати.

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З нагоди дня народження Вінні Харлоу редакція LifeStyle 24 пропонує вам переглянути декілька спокусливих фото моделі, якими вона часто ділиться у своїх соцмережах. Хоч модель і має відмінність у зовнішньому вигляді, це не заважає їй підкорювати найкращі покази елітних брендів та ставати зіркою обкладинок найвідоміших видань світу.

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушення пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань.