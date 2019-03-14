Найсексуальніші фото нового "ангела" Victoria's Secret – Барбари Палвін

Знаменитий білизняний бренд Victoria's Secret приголомшив прихильників новиною – 25-річна угорська модель Барбара Палвін приєдналась до команди розкішних "ангелів". З такої нагоди журналісти LifeStyle 24 підібрали найзвабливіші фото манекенниці, якими вона вже встигла розбурхати мережу.

Всі моделі світу мріють про співпрацю з Victoria's Secret, адже це чимало можливостей, що відкриваються перед ними. Проте білизняний бренд ретельно підбирає до своєї команди так званих "ангелів", що згодом приголомшують красою на грандіозних показах колекцій білизни.

Читайте також: Угорська модель Барбара Палвін стала "ангелом" Victoria's Secret

У четвер, 14 березня, представники бренду заявили, що 25-річна Барбара Палвін офіційно приєдналась до їхніх лав. І хоч зірка має дещо пишніші форми, аніж інші "ангели" Victoria's Secret, це аж ніяк не завадило їй отримати престижну пропозицію. При цьому ефектна Барбара Палвін вже має досвід у співпраці з білизняним брендом. У 2016 році вона вперше вийшла на подіум у новинках від Victoria's Secret, а у 2018-му – феєрично підкорювала глядачів на шоу в Нью-Йорку.

Водночас зваблива Барбара не відмовляється від сексуальних зйомок. На її сторінці в Instagram є чимало гарячих фото, на яких модель постає у спідній білизні, або ж взагалі без неї. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати топ-10 найсексуальніших фото нового "ангела" Victoria's Secret – Барбари Палвін.