Найсексуальніші фото пишногрудої моделі Демі Роуз: 18+

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Демі Роуз: найсексуальніші образи моделі
Демі Роуз: найсексуальніші образи моделі / Instagram / @demirosemawby

Відома модель Демі Роуз полюбляє розбурхувати мережу гарячими знімками. У 24-ий день народження манекенниці LifeStyle 24 підібрав найсексуальніші її фото.

Демі Роуз отримала чималу популярність у світі, а чимало брендів запрошують її до співпраці. Проте велику увагу зірка приділяє не модельній кар'єрі, а власному блогу, який приносить їй надприбутки. 

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24-річна манекенниця прославилась завдяки своїм пишним формам. Демі Роуз не відмовляється від сексапільних зйомок, приміряючи провокативні образи та постаючи перед камерою з оголеним тілом. Черговими порціями еротики вона ділиться в Instagram, де за її життям стежать майже 9 мільйонів підписників. 

Навіть у день свого народження Демі Роуз показала звабливе фото в білому купальнику та поділилась думками щодо 24-річчя. 

Сьогодні мені 24! Відчуваю себе дуже щасливою і вдячною за все, що маю у житті... Готова працювати для вас ще рік. Побачимо, що він зможе принести,
– поділилась Демі Роуз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Та це далеко не найпровокативніше фото із портфоліо пишногрудої Демі Роуз. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найзвабливіші кадри, якими модель поділилась у 2019 році. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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