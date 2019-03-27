Найсексуальніші фото пишногрудої моделі Демі Роуз: 18+

Відома модель Демі Роуз полюбляє розбурхувати мережу гарячими знімками. У 24-ий день народження манекенниці LifeStyle 24 підібрав найсексуальніші її фото.

Демі Роуз отримала чималу популярність у світі, а чимало брендів запрошують її до співпраці. Проте велику увагу зірка приділяє не модельній кар'єрі, а власному блогу, який приносить їй надприбутки.

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24-річна манекенниця прославилась завдяки своїм пишним формам. Демі Роуз не відмовляється від сексапільних зйомок, приміряючи провокативні образи та постаючи перед камерою з оголеним тілом. Черговими порціями еротики вона ділиться в Instagram, де за її життям стежать майже 9 мільйонів підписників.

Навіть у день свого народження Демі Роуз показала звабливе фото в білому купальнику та поділилась думками щодо 24-річчя.

Сьогодні мені 24! Відчуваю себе дуже щасливою і вдячною за все, що маю у житті... Готова працювати для вас ще рік. Побачимо, що він зможе принести,

– поділилась Демі Роуз.

Та це далеко не найпровокативніше фото із портфоліо пишногрудої Демі Роуз. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найзвабливіші кадри, якими модель поділилась у 2019 році.