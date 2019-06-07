Найсексуальніші фото співачки Іггі Азалії, які приголомшили мережу

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Іггі Азалії – 29: найсексуальніші фото реп-співачки
Іггі Азалії – 29: найсексуальніші фото реп-співачки / Facebook / @iggyazalea

Сьогодні, 7 червня, день народження відзначає епатажна реперка Іггі Азалія. Її часто порівнюють із сестрами Кардашян через спокусливі форми, а 29-річна зірка й не думає комплексувати через це, а навпаки – хизується тілом на сексуальних фото.

Австралійська співачка Іггі Азалія підкорила світ ритмічними піснями. Дебютувала вона у 2011 році, випустивши кілька епатажних кліпів на своєму YouTube-каналі. Після чималого успіху артистка вирішила продовжити свою творчість та вирушила до епіцентру реп-культури – Сполучених Штатів Америки. Там зірка випустила два студійних альбоми – "The New Classic" та "My Defense".

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Мало хто знає, що запальна співачка виступає з псевдонімом: Іггі – це кличка її собаки, а Азалія – назва вулиці, де мешкала артистка. Не менш епатажним є і її образ: співачка щоразу демонструє свої пишні груди та сідниці в прителних звабливих вбраннях. Полюбляє Іггі Азалія оголювати своє розкішне тіло, не приховуючи сексуальності.

У 29-ий день народження епатажної зірки журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найгарячіші фото, які вже встигли розбурхати мережу. 

Іггі Азалія
Іггі Азалія / Facebook / @iggyazalea

Співачка Іггі Азалія
Співачка Іггі Азалія / Facebook / @iggyazalea

Сексуальна реперка Іггі Азалія
Сексуальна реперка Іггі Азалія / Facebook / @iggyazalea

Іггі Азалія повністю оголилась
Іггі Азалія повністю оголилась / Facebook / @iggyazalea

Оголена артистка
Оголена артистка / Facebook / @iggyazalea

Американська розкіш від Іггі Азалії
Американська розкіш від Іггі Азалії / Facebook / @iggyazalea


Іггі Азалія в ліжку / Facebook / @iggyazalea

Одна з перших сексуальних світлин Іггі Азалії
Одна з перших сексуальних світлин Іггі Азалії / Facebook / @iggyazalea

Розкута реперка Іггі Азалія
Розкута реперка Іггі Азалія / Facebook / @iggyazalea


Сексуальна реклама від Іггі Азалії / Facebook / @iggyazalea

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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