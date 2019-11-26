Найсексуальніші фото співачки Ріти Ори, які розбурхали мережу

862 Читать новость на русском
Ріта Ора святкує 29-річчя: найсексуальніші фото співачки / Instagram / @ritaora

У вівторок, 26 листопада, британська співачка албанського походження Ріта Ора святкує день народження. Зірці виповнилося 29 років. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найвідвертіші фото з блоги артистки, які вже встигли розбурхати мережу.

Ріта Ора – одна з найперспективніших артисток сучасності. Кожен її хіт викликає фурор, а кліпи із запальними танцями і відвертим вбранням встановлюють рекорди за переглядами у Великобританії. 

Читайте також: Співачка Ріта Ора засвітила свої пишні форми в бікіні на яхті біля берегів Сардинії: фото

Вокальна кар'єра запальної Ріти Ори стрімко пішла вверх, коли вона переїхала до Нью-Йорку та підписала там контракт зі студією Roc Nation. Саме ця угода стала каталізатором шаленої популярності артистки, адже вже у 2012 році вона випустила дебютний студійний альбом Ora, який добрався до першого щабля рейтингів у Великобританії. Відтоді весь світ наспівував знамениті хіти співачки Hot Right Now та How We Do (Party). Згодом Ріта Ора презентувала й іншу платівку, яка отримала не менший успіх у світі. 

Перші сходинки у радіочартах, виступи на престижних преміях та дуети з Тієсто, Бібі Рексою, Іггі Азалією, Едом Шираном, Майлі Сайрус, Ліамом Пейном – не все, чим може з легкістю похизуватись зіркова іменинниця. Ріта Ора веде свій блог у мережі, який має не меншу популярність, аніж її пісні. Артистка залюбки ділиться з прихильниками результатами сексуальних зйомок та кадрами з її кліпів. Тож якими провокаціями відзначилась Ріта Ора – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Елітні авто та королівські маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні
сьогодні
8507
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Зіркові дні народження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
сьогодні 18:21 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 2046
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
сьогодні 17:51 У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
Уляна Журба 215
Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
25 листопада 16:20 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 336
"Ідеальна брехня": кішки-мишки на пенсії
25 листопада 14:04 "Ідеальна брехня": кішки-мишки на пенсії
Юлія Ліпенцева 648
Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
25 листопада 12:31 Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
Марта Вересюк 859
Новини
Більше новин
Залиште відгук