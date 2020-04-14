Найсексуальніші фото Жозефін Скрівер, які встигли розбурхати мережу – 18+

14 квітня день народження святкує одна з найвідоміших моделей світу, яка є "ангелом" Victoria's Secret – Жозефін Скрівер. У 2020-му їй виповнилось 27 років. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підібрали найсексуальніші фото Жозефін, які вона публікувала у мережі.

Історія Жозефін Скрівер – одна з найцікавіших серед знаменитих моделей. Батьки дівчини познайомились у Копенгагені. Обидвоє мріяли мати дитину почати сімейне життя, тому знайшли один одного за оголошенням в газеті. Але тоді вони й не знали, що їхня дитина стане однією з найбільш відомих красунь світу.

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Змалку Жозефін Скрівер знімалась у рекламі підгузків. Тому в студентські роки переїхала до Нью-Йорка, де почала навчання у модельній школі. Здобувши потрібні знання, Жозефін почала підкорювати подіуми.

У лютому 2011 року модель вперше взяла участь у Тижні моди, прикувавши увагу знаменитих брендів до своєї краси. А далі, як в казці – контракти з Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino та іншими марками одягу, про співпрацю з якими мріють мільйони.

Та великим стрибком у кар'єрі Жозефін Скрівер стало приєднання до "ангелів" Victoria's Secret у 2016 році. Це було своєрідним мірилом успіху, адже представниць білизняної марки запрошують на всі топові заходи світу, а також радо знімають для глянців за шалені гонорари.

Наразі Жозефін Скрівер пожинає плоди своєї праці. Вона з легкістю заробляє мільйони, позуючи перед камерами найталановитіших фотографів. Та попри буденний ритм 27-річна красуня не забуває і про своїх прихильників, які підтримують її на всіх етапах кар'єри. У мережі Жозефін Скрівер залюбки ділиться результатами пікантних зйомок для рекламних кампаній та журналів. Водночас і буденні кадри іменинниці вражають еротикою.

Тож які сексуальні світлини Жозефін Скрівер зуміли вже розбурхати мережу – дивіться у добірці LifeStyle 24.