Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019

Щороку в нью-йоркському Музеї мистецтв Метрополітен спостерігається аншлаг, адже саме тут проводять грандіозну вечірку Met Gala. Фешн-подія привертає увагу всіх американських зірок, які залюбки красуються на червоній доріжці у дивовижних вбраннях. 2019 рік не став винятком, а знаменитості постали у досить звабливих образах.

Блиск і розкіш, стильні вбрання, спалахи фотокамер та розкішна червона доріжка: у Нью-Йорку відгримів бал Met Gala 2019. Темою цьогорічної вечірки став кемп, що, за словами організаторів, провокує знаменитостей відмовитись від елегантності та надати перевагу епатажності. Відтак відомі артистки, акторки та моделі перевершили всі сподівання журналістів, засвітивши несподівані вбрання.

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Знані модниці з нагоди епатажного балу зробили свої образи сексуальними. Так, Леді Гага постала перед камерами у мікрошортах та спідній білизні, а Емілі Ратажковскі та Кара Делевінь засвітили оголені тіла в прозорих сукнях. Які ще сексуальні вбрання можна було побачити на Met Gala 2019 – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Леді Гага

Кара Делевінь

Селін Діон

Емілі Ратажковскі

Кім Кардашян

Джоан Смоллс

Дженніфер Лопес

Кайлі і Кендалл Дженнер

Ніна Добрев

Гвен Стефані

Вінні Харлоу

Ембер Валлетта