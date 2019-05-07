Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019

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Met Gala 2019: найсексуальніші образи
Met Gala 2019: найсексуальніші образи / LifeStyle 24

Щороку в нью-йоркському Музеї мистецтв Метрополітен спостерігається аншлаг, адже саме тут проводять грандіозну вечірку Met Gala. Фешн-подія привертає увагу всіх американських зірок, які залюбки красуються на червоній доріжці у дивовижних вбраннях. 2019 рік не став винятком, а знаменитості постали у досить звабливих образах.

Блиск і розкіш, стильні вбрання, спалахи фотокамер та розкішна червона доріжка: у Нью-Йорку відгримів бал Met Gala 2019. Темою цьогорічної вечірки став кемп, що, за словами організаторів, провокує знаменитостей відмовитись від елегантності та надати перевагу епатажності. Відтак відомі артистки, акторки та моделі перевершили всі сподівання журналістів, засвітивши несподівані вбрання.

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Знані модниці з нагоди епатажного балу зробили свої образи сексуальними. Так, Леді Гага постала перед камерами у мікрошортах та спідній білизні, а Емілі Ратажковскі та Кара Делевінь засвітили оголені тіла в прозорих сукнях. Які ще сексуальні вбрання можна було побачити на Met Gala 2019 – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Леді Гага

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Кара Делевінь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Preview.ph (@previewph)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Şamdan Plus (@samdanplus)

Селін Діон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion)

Емілі Ратажковскі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Кім Кардашян 

Джоан Смоллс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls)

Дженніфер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений People Magazine (@people)

Кайлі і Кендалл Дженнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Ніна Добрев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Moda WOOW (@modawoow)

Гвен Стефані

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gwen Stefani (@gwenstefani)

Вінні Харлоу

Ембер Валлетта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ambervalletta (@ambervalletta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ambervalletta (@ambervalletta)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Кайлі Дженнер Met Gala Мода Кендалл Дженнер Емілі Ратажковскі Леді Гага Кара Делевінь
Джерело: LifeStyle 24
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