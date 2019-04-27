Найсексуальніший чоловік планети Ідріс Ельба одружився з 29-річною моделлю: перші фото з весілля

46-річний Ідріс Ельба зв'язав себе вузлами шлюбу з 29-річною канадською моделлю Сабріною Даур. Святкування відбулося у розкішному готелі в Марракеші. Перші фото з весілля знаменитостей вже підривають мережу.

Знаменитий британський актор, якого у листопаді 2018 року визнали найсексуальнішим чоловіком планети, втретє одружився. Його обраницею стала на 17 років молодша від нього переможниця конкурсу краси "Міс Ванкувер 2014" Сабріна Даур.

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Як повідомляє британське видання Vogue, святкування радісної події відбулося в одному з найкращих готелів у Марракеші, що в Марокко. Ідріс Ельба чекав під вінцем свою обраницю у костюмі від Ozwald Boateng, а красуня-наречена спішила до нього у сукні від Vera Wang. Як зазначається в джерелі, пізніше Сабріна переодягнулася в плаття від того ж самого бренду, однак воно було іншим по стилю, а саме – розшите перлинами та мереживом з великим вирізом на спині.

На триденне святкування було запрошено чимало гостей, знаменитостей, а також журналісти британського Vogue, тому вже в липні 2019 року вони розкажуть про ексклюзивні деталі з весілля Ідріса Ельби та Сабріни Даур.



Наречена Ідріса Ельба Сабріна Даур / Instagram / @britishvogue



Ідріс Ельба одружився з 30-річною моделлю / Instagram / @britishvogue



Ідріс Ельба одружився з Сарбіною Даур / Instagram / @britishvogue

Що відомо про стосунки Ідріса Ельби та Сабріни Даур?Зіркова пара познайомилася у 2017 році. На той час Ідріс Ельба був вже вдруге розлученим чоловіком. Його перший шлюб з Ханною Норгард тривав з 1999 по 2003 рік і вони разом виховують 17-річну доньку Ісан. Вдруге актор одружився у 2016 році з Соні Ніколь Хамлін, однак вже через 4 місяці пара розлучилася. Актор також виховує 5-річного сина від колишньої дівчини Наяни Гарт, який народився не в шлюбі. Про їхні заручини стало відомо у лютому 2018 року.