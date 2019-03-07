Найсексуальніший чоловік планети замінить Вілла Сміта в "Загоні самогубців"

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Вілл Сміт та Ідріс Ельба
Вілл Сміт та Ідріс Ельба / Instagram / @haceinstantesok

Зірка фільмів "Лютер" і "Гора між нами" Ідріс Ельба замінить Вілла Сміта в "Загоні самогубців" (Suicide Squad), оскільки в нього надто завантажений графік і він працює над багатьма іншими проектами.

Про зміни в акторському складі науково-фантастичного фільму "Загін самогубців" повідомляє іноземне видання The Hollywood Reporter. Як зазначається в джерелі, в другій частині фільму Вілла Сміта замінить Ідріс Ельба, якого в 2018 році визнали найсексуальнішим чоловіком планети.

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Особиста зустріч зірки фільму "Гора між нами" і продюсера кінострічки "Загін самогубців" Джеймса Ганна відбулася нещодавно. Саме тоді він запропонував Ідрісу Ельбі зіграти у наступній частині.

Як повідомляється в джерелі, "Загін самогубців 2" буде перезапуском франшизи і не буде прив'язаний до попередньої частини. Зйомки розпочнуться вже цієї осені, а вихід фільму запланований на серпень 2021 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blackfilm (@blackfilm_com)

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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