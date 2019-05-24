Найскандальніші фільми культового режисера Стенлі Кубрика

Стенлі Кубрик – один із найвпливовіших режисерів усіх часів. Найпопулярніші діячі кіно, до прикладу, Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг, Вуді Ален і Девід Лінч називали його своїм джерелом натхнення. Однак низка його фільмів викликали шквал критики у всьому світі.

Що відомо про Стенлі Кубрика

Майбутній режисер народився в заможній сім'ї у 1928 році в місті Нью-Йорк. Дитинство хлопець провів у Бронксі. Батько прищепив Стенлі любов до шахів та фотографії.

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Фотозйомкою хлопець почав серйозно займатися з раннього віку. Вже у 17 років, завдяки своєму таланту, Стенлі став позаштатним працівником журналу Look.



Стенлі Кубрик

Тоді він продав їм своє фото, на якому був зображений місцевий продавець газет, оточений численними публікаціями із заголовками, що сповіщали про смерть президента Франкліна Рузвельта.



Фото Стенлі Кубрика

У цей період Стенлі почав відвідувати покази фільмів, які відбувалися в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. За його словами, тоді на його становлення як режисера вплинули роботи Орсона Веллса та Сергія Ейзенштейна. Відтак Кубрик почав займатися кінематографією.

Перші фільми Кубрика

У 1950 році він за власні кошти зняв свій перший короткометражний документальний фільм про підготовку боксерського матчу під назвою "День сутички".

Дивіться короткометражний документальний фільм "День сутички":

Після кількох успішних коротких метрів, Стенлі вирішив знімати повні художні стрічки. У 1953 році глядачі побачили його фільм "Страх і бажання", в якому вже простежувалися майбутні фірмові прийоми режисера.

Дивітіся трейлер до фільму "Страх і бажання":

Згодом Стенлі об'єднався із продюсером Джеймсом Гаррісом, разом вони створили компанію Harris-Kubrick Productions.



Режисер Стенлі Кубрик

У 1961 році Стенлі Кубрик розпочав роботу над ще одним великим проектом, ним мав стати фільм "Одноокі валети". Проте через творчі розбіжності із актором Марлоном Брандо, Кубрик покинув проект, а фільм завершив знімати сам Брандо.



Стенлі Кубрик та Марлон Бранд

Наступного року режисер разом із родиною переїхав у Англію. До цього Стенлі підштовхнули заплановані у Британії зйомки кінострічки "Лоліта". Фільм був знятий за відомим скандальним романом Володимира Набокова з однойменною назвою.

Дивіться трейлер до фільму "Лоліта":

У книзі йдеться про кохання зрілого чоловіка та його дванадцятирічної пасербиці, і хоч Стенлі намагався уникнути під час зйомок надмірної провокаційності, фільм розбудив жваву громадську дискусію. Зйомки наступної стрічки відбувалися знову ж таки в Англії, і після їх завершення Стенлі вирішив залишитися в Британії назавжди.

Наступний фільм, знятий за його режисурою, став культовим і сьогодні вважається класикою кінематографу. Ним стала кінострічка під назвою "Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав боятися і полюбив бомбу". Відомий американський кінокритик Роджер Еберт згодом писав, що це найкращий сатиричний фільм усіх часів.

Скандальні фільми режисера

Ще однією стрічкою, яка отримала неоднозначні відгуки та скандальну славу, став фільм 1971 року "Механічний апельсин". Через жорстокі побиття, насильство, зґвалтування, які зображені у фільмі, стрічка вийшла в прокат із рейтингом для дорослих.

Показ викликав масові суперечки в суспільства, які загострилися, коли в Англії були скоєні схожі злочини, як у "Механічному апельсині". Через цей фільм режисеру та його сім’ї почали погрожувати, тож згодом Стенлі вилучив фільм з прокату.

Дивіться трейлер до фільму "Механічний апельсин":

Наступне десятиліття розпочалося для режисера екранізацією роману Стівена Кінга "Сяйво". Після прем'єри стрічка отримала негативні відгуки, проте стала комерційно успішною для творців.

Дивіться трейлер до фільму "Сяйво":

Ще одна культова і, як виявилося, остання закінчена стрічка Стенлі Кубрика побачила світ у 1997 році. Фільм "Із широко заплющеними очима" через велику кількість сексуальних сцен викликав багато суперечок.

Думки про стрічку розійшлися кардинально – від "абсолютно незрозумілої драми" до "останнього шедевра ХХ століття". А акторам головних ролей – Тому Крузу та Ніколь Кідман – принесли хвилю небувалої популярності.

Дивіться трейлер до фільму "Із широко заплющеними очима":

Стенлі Кубрик помер на 70 році життя від гострого інфаркту міокарда. Він залишив багато розпочатих проектів, які довелося завершувати іншим режисерам. Проте почерк його режисури став впізнаваним в усьому світі, його стрічки яскраво вирізняються поміж інших технічним новаторством, майстерністю та незвичайними сценаріями.