Найспекотніші обкладинки журналів, які з'явились влітку: фото 18+

У багатьох людей літо асоціюється із відпочинком на пляжі та запальними вечірками. Тому й обкладинки всіх глянців виділяються спокусливими знімками моделей у купальниках або й без. В останні дні літа журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які найгарячіші обкладинки підкорювали світ.

Vogue

Мабуть, одним із найрейтинговіших глянців світу є знаменитий Vogue, який можна знайти чи не в кожній країні. Мільйони людей стежать за виданням та очікують нові випуски. Особливу увагу, звісно ж, привертають літні номери, в яких знімаються найвідоміші моделі світу.

Читайте також: Оголені тіла і провокативні вбрання: найвідвертіші виходи зірок на MTV Video Music Awards 2019

Так, для серпневого випуску Vogue, що вийшов у Греції, на зйомку погодилась запальна бразилійка Алессандра Амбросіо. Колишній "ангел" Victoria's Secret постала перед читачами у дуже спокусливому образі. Модель повністю оголилась, прикривши тіло піджаком oversize. Окрім цього, 38-річна Алессандра Амбросіо постала з кардинально іншим іміджем: манекенниця вбрала перуку з коротким волоссям, що додало ще більшої сексуальності її вигляду.



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Не менш гарячою була й обкладинка іспанського Vogue, яку прикрасила розкішна Ірина Шейк. Модель взяла участь у сексуальній фотосесії зі своєю колегою Адріаною Лімою, а на першій сторінці журналу постала у спекотному образі.

Ірина Шейк позувала у темному білизняному комплекті та подовженому піджаку. На літньому випуску журналу символічно виднілась пальма. А от в іншому варіанті обкладинки Ірина Шейк красувалась у сексуальній білизні та портупеї, позуючи в салоні елітної машини. Обидва знімки підкорили мережу спокусливістю.



Ірина Шейк / Instagram / @irinasharmy



Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Знаменита бізнесвумен Кім Кардашян теж прийняла пропозицію від Vogue. Вона прикрасила липневий випуск японського глянцю, примірявши футуристичні та відверті образи. На обкладинці Кім Кардашян постала у чорній сукні з розрізами та підтяжками на талії, що виглядало дуже звабливо.

Читайте також: Дівчиною місяця журналу Playboy вперше стала модель-трансгендер: сексуальні фото Джини Росеро



Кім Кардашян / Instagram / @luigiandiango

Ще однією зіркою, яка залюбки позувала для Vogue, була знаменита дизайнерка та екс-співачка Вікторія Бекхем. Для неї автори німецького видання підібрали більш стриманий образ, який все ж не позбавили пікантності. Перед читачами вона постала топлес, прикривши груди об'ємним піджаком. Вже в інтерв'ю Вікторія Бекхем пояснила, що погодилась на зйомку, бо більше не прагне себе змінювати.

Мені 45 років і я дуже щаслива бути тією жінкою, якою сьогодні є. Я не намагаюся змінити себе, а прагну просто бути кращою версією себе,

– зізналася Вікторія Бекхем.



Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Elle

Журнал Elle може похизуватись не меншою популярністю у світі. З глянцем вже встигли попрацювати одні з найперспективніших моделей та акторок, а чимало зірок мріяли прикрасити його літні обкладинки. Однак престижні пропозиції надійшли одиницям.

Так, головною героїнею випуску стала акторка й модель Летиція Каста. Вона повністю роздягнулась у фотосесії, позуючи на скелі. Іншу світлину фотограф Блер Гетц Мезібо вирішив зробити у морі: Летиція Каста вбрала чорну напівпрозору сукню, крізь яку можна було побачити її оголені груди.

Час – це мій друг. Я вважаю, що старіти – це чудово. Я давно чекала, коли мені виповниться 40 років. І тепер життя стало ще цікавішим,

– розповіла відверто Летиція Каста.



Летиція Каста / Instagram / @ellefr



Летиція Каста / Instagram / @ellefr

Читайте також: Апетитна Демі Роуз похизувалася грудьми та сідницями на гарячих фото з відпочинку

В Україні глянець, як і в американській версії, прикрасила Майлі Сайрус. Артистка позувала в ефектному вбранні, що нагадувало мушлю. А от у США співачка постала на обкладинці глянцю топлес, у золотистій накидці та трусах із завищеною талією.

Майлі Сайрус / Instagram / @elleusa



Майлі Сайрус / Instagram / @elleusa

Ще одна зйомка зуміла стрімко підкорити мережу. Головною зіркою була розкішна Белла Хадід. На обкладинці Elle вона постала у досить стриманому образі – у сукні і капелюсі. Та от вже на сторінках журналу похизувалась розкішною фігурою в пікантних образах.



Белла Хадід на обкладинці французького Elle / Instagram / @ellefr



Розкішна Белла Хадід / Instagram / @ellefr

Madame Figaro

Упродовж літа Моніка Беллуччі не припиняла дивувати своїх прихильників. Вона кілька разів ставала головною героїнею журналів, з'являючись на обкладинках у пікантних образах.

Мабуть, найсексуальнішою була її зйомка для французького Madame Figaro. Там чарівна Моніка Беллуччі приміряла чорне боді з сорочкою, які виглядали приголомшливо на стрункій фігурі зірки.



54-річна Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку глянцю / Madame Figaro

Читайте також: Екс-солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова взяла участь в еротичній фотосесії: 18+

XXL

Окрім двох топових журналів, в Україні чималу популярність має чоловічий глянець XXL. Літні номери видання прикрасили Дмитро Комаров, Анастасія Кумейко та Іванна Онуфрійчук, а також гурт "Время и Стекло". Попри такий зірковий склад особливу увагу привернула зйомка екс-солістки гурту "ВІА Гри" Міші Романової. Перед глядачами вона постала у сексуальному образі в стилі Мерилін Монро, який приголомшив відвертістю.

Сьогодні я і є та сама героїня, яка сказала собі: "Прощайте, комплекси!.." Ця фотосесія про розставання зі страхами,

– розповіла Міша Романова.



Міша Романова на обкладинці журналу для чоловіків / XXL

Women's Health

Однією із найспекотніших обкладинок літа була й зйомка за участю Джуліанн Гаф, яка з'явилась у Women's Health. Зірка оголилась перед глядачами та відверто розповіла про свою бісексуальність.



Джуліанн Гаф знялась голою / Women's Health

Такі різні на вигляд, але такі звабливі і привабливі: обкладинки літа підкорили читачів. Кожен випуск привертав увагу зірковим складом та оригінальними рішеннями фотографів. І хоч чимало людей засуджують таку відвертість моделей, з впевненістю можна сказати: вони підносять красу жінок на інший рівень, а зірки показують усім, що прекрасні в будь-якому віці та формах.