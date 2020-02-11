Найстарший онук Єлизавети ІІ Пітер Філліпс розлучається з дружиною

У королівській родині назрів черговий резонансний скандал. Після 12 років подружнього життя дружина онука Її Величності Отем прагне покинути чоловіка через сімейні проблеми. Як запевняють інсайдери, разом з двома доньками жінка може перебратися до Канади.

Не встигла світова спільнота оговтатися від рішення Меган Маркл та принца Гаррі, як королівська родина знову вимушена ділити повноваження. Сім'я 42-річного онука королеви Єлизвавети ІІ Пітера Філліпса руйнується на очах.

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Як повідомляє видання Tne Sun, 41-річна Отем Філліпс прагне розірвати зв'язки з британською монаршою родиною і повернутися на батьківщину до Канади. Інсайдери переконують, що на такий рішучий вчинок дружини Пітера повпливав приклад старших членів сім'ї герцогів Сассекських, як розпочали самостійне та фінансово незалежне життя.

Близьке оточення подружжя запевняє, що Отем й раніше скаржилася на конфлікти та незначні проблеми. Проте син принцеси Анни не був готовий до такого вчинку дружини.

Він спустошений. Він думав, що він щасливо одружений і мав ідеальну родину з двома прекрасними доньками. Але він зараз у тотальному шоці. Отем – чудова дружина і мати, дуже розумна жінка, але вона певний час говорила своїм друзям, що існували проблеми. Вона є улюбленицею Королеви, і я впевнений, що її Величність також буде дуже засмучена цим,

– зазначили інсайдери.



Королівська родини разом з Пітером Філліпсом та його дружиною Отем / Getty Images

Зазначимо, що подружжя, яке впродовж 12 років будувало родину, виховує двох доньок – дев'ятирічну Саванну та семерічну Айлу. Додає остраху Пітеру Філліпсу те, що дівчатка мають подвійне громадянство. Саме цей фактор дозволить їм безперешкодно жити з матір'ю в Канаді, якщо Отем наважиться на переїзд.

Наголосими, що свого сина принцеса Анна намагалася вберегти від надмірної публічності та забезпечити йому спокійне життя, лишивши будь-яких офіційних титулів. Ім'я Пітера 15 у списку на престолонаступництво. Нещодавно чоловік спровокував гарячу тему для обговорення. Старший онук Її Величності став головним героєм зйомок реклами молока на китайському телебаченні.