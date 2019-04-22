Найстильніша перша леді України: яскраві виходи Марини Порошенко

Беззаперечно, дружину чинного президента України – Марину Порошенко, можна вважати однією із найвитонченіших та найстильніших супутниць голови держави за увесь період Незалежності.

Марина Порошенко – поціновувачка творчості українських дизайнерів. На офіційних заходах і дипломатичних візитів вона з'являється саме в одязі українських брендів.

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Наприклад, на прийомі в Маріїнському палаці Марина Порошенко була одягнена в мереживне плаття від Оксани Мухи, а на святкуванні Дня Незалежності в 2015-му році – в блакитній сукні від Ольги Навроцької.



Марина Порошенко цінує та залюбки одягає сукні українських брендів

На зустріч з першою леді Франції Бріжит Макрон дружина українського президента прийшла в пудровому вбранні бренду Oksana Polonets. На неофіційній інавгурації Марина Порошенко красувалася в дизайнерській сукні від Лілії Пустовіт.

Беззаперечна любов до українських дизайнерів Марини Порошенко прослідковується у кожному образі. Варто зазначити, що нещодавно перша леді прикрасила обкладинку глянцю ELLE, для фотосесії обрала ніжну шовкову сукню червоного кольору.



Марина Порошенко для фотосесії журналу ELLE



Дружина президента України прикрасила обкладинку ELLE

Вишуканість та консерватизм – основні моменти вдалого вигляду леді Порошенко.