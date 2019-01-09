Найстильніше – дітям: яку розкішну річ подарували доньці Кайлі Дженнер

Світська левиця Кайлі Дженнер відзначилась у багатьох престижних рейтингах 2018 року завдяки своєму успішному бізнесу та відмінному почуттю стилю. Останнє дівчина старається не лише постійно вдосконалювати, а й з перших років життя прививати своїй донечці Стормі.

Відтак, 11-місячна донька Кайлі отримала розкішний подарунок від свого зіркового татуся-репера Тревіса Скотта. У новому відеоролику, що з'явився на Instagram-сторінці Дженнер, молодий батько дає Стормі міні-сумочку елітного бренду Louis Vuitton. Наймодніша сумка колекції осінь-зима 2018/2019 тепер у доньки знаменитої блогерки!

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"Татусь приніс наймодніший стілець для Стормі. Боже, ця дівчинка перекинула сумочку через плече, я не можу!", – емоційно прокоментувала відео зі своєю донечкою Кайлі. На ній Стормі у стильному вбранні вмостилась на м'ягкому стільці відомого митця Kaws і отримала з рук Тревіса Скотта чарівну сумку. Дівчинка виглядала дуже щасливою, а сама Кайлі за кадром не могла натішитись своєю "крихіткою".

Варто додати, що на цьому ж кріслі гламурне фото зробила і сама зіркова матуся, примірявши коротку сукню-водолазку чорного кольору і такі ж окуляри зі сріблястим обкантуванням. Своє блакитне волосся вона зібрала у хвіст, а образ завершила масивними сережками, білим манікюром та чорною сумкою з туфлями.



Кайлі Дженнер у чарівному образі / Instagram / @kyliejenner