Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що чинний президент Польщі Анджей Дуда переміг у другому турі президентських виборів. Він залишається на посаді глави держави ще на один термін. З цієї нагоди редакція LifeStyle 24 пропонує згадати образи першої леді Агати Корнгаузер-Дуди, які вона демонструвала під час світських виходів та робочих поїздок.

Агата Корнгаузер-Дуда – польська громадська діячка. Під час кожної появи на публіці вона хизувалася елегантними та розкішними аутфітами, демонструвала свою жіночність та привабливість. Журналісти 24 каналу підготували для вас короткий життєпис та добірку найкращих образів першої леді Польщі.

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Що відомо про Агату Корнгаузер-Дуду?

Агата народилася в Кракові. Її батько, Юліан Корнгаузер – відомий польсько-єврейський письменник. У 1981 році він присвятив своїй доньці збірку віршів.

Майбутня перша леді Польщі закінчила німецьку філологію в Ягеллонському університеті в Кракові. Дипломну роботу писала про творчість німецького письменника та режисера Горста Бінека.

У 1994 році вона вийшла заміж за Анджея Дуду. Через рік в подружжя народилася донька Кінга, яка є студенткою юридичного факультету Ягеллонського університету.

Із 1998 року Агата Дуда працювала викладачем німецької мови в середній школі Яна III Собеського в Кракові. 6 серпня 2015 року вона стала першою леді Польщі, коли її чоловік переміг на президентських виборах. З того часу займається громадською діяльністю.

Агата захоплюється літературою. У вільний час вона полюбляє читати книжки Ісабель Альєнде, Маріо Варгас Льйоса, детективи. Не забуває вдосконалювати німецьку мову, тому читає тамтешніх авторів в оригіналі.

Найстильніші образи Агати Корнгаузер-Дуди

Під час публічних заходів та робочих поїздок 48-річна Агата поставала у вишуканому вбранні. Щоразу вона привертала увагу елегатною зачіскою, бездоганним макіяжем та неперевершеним аутфітом. Дружина Анджея Дуди знає, як виглядати приголомшливо будь-де та будь-коли, і невпинно демонструє це.



Президентське подружжя Польщі на зустрічі з герцогами Кембриджськими / Фото: Getty Images



Агата Корнгаузер-Дуда у вишуканому білому костюмі / Фото: Getty Images



Перша леді Польщі під час офіційного прийому у Варшаві / Фото: Getty Images



Агата Корнгаузер-Дуда та Анджей Дуда / Фото: Getty Images



Агата Корнгаузер-Дуда у чорних класичних штанах та червоному піджаку / Фото: Getty Images



Перша леді Польщі у львівському аеропорту / Фото: Getty Images



Елегантна зачіска та бездоганний макіяж Агати Корнгаузер-Дуди / Фото: Getty Images



Президентське подружжя Польщі на зустрічі із Дональдом та Меланією Трампами / Фото: Getty Images



Агата Корнгаузер-Дуда у вишуканій вечірній сукні в Токіо / Фото: Getty Images



Агата Корнгаузер-Дуда у синьому діловому костюмі / Фото: Getty Images



Перша леді Польщі в елегантній синій сукні / Фото: Getty Images



Зимовий образ Агати Корнгаузер-Дуди / Фото: Getty Images



Агата Корнгаузер-Дуда у вишуканій червоній сукні / Фото: Getty Images