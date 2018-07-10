Найстильніші зірки 2018 року за версією авторитетного фешн-видання
Іноземне онлайн-видання Footwear News оприлюднило рейтинг найстильніших знаментостей, які підкорили червоні доріжки своїм відмінним почуттям смаку та краси в одязі.
Про це повідомляють на сайті видання.
Почесне перше місце зайняла американська виконавиця Леді Гага, яка не лише здобула чималі успіхи цього року в музичній індустрії та кінематографі, а й у модному світі. Експерти особливо відзначили її оверсайз-костюм на премії Elle Women в Голлівуді, який складався з штанів та піджака сірого кольору, одягнутий поверх голого тіла.
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Другу сходинку в рейтингу зайняла дружина принца Гаррі Меган Маркл. Протягом року жінка обирала найкращі вбрання трендових світових дизайнерів. У свою чергу представники видання підкреслили її відданість екологічним матеріалам, які використовують у своїх колекціях модні марки Veja, Rothy's і Stella McCartney.
Трійку лідерів закріпила знаменита співачка та актриса Дженніфер Лопес, яка відзначилась своєю рожевою міні-сукнею від Giambattista Valli з величезним об'ємним шлейфом. В такому образі вона завітала на прем'єрний показ фільму "Почни спочатку" у Нью-Йорку.
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Дивіться повний перелік зірок, які стали найстильнішими у 2018 році:
1. Леді Гага
2. Меган Маркл
3. Дженніфер Лопес
4. Трейсі Елліс Росс
5. Бейонсе
6. Тімоті Шаламе
7. Рамі Малек
8. Майкл Б. Джордан