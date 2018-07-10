Найстильніші зірки 2018 року за версією авторитетного фешн-видання

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Найстильніші зірки 2018 року
Найстильніші зірки 2018 року / Фото з соцмереж

Іноземне онлайн-видання Footwear News оприлюднило рейтинг найстильніших знаментостей, які підкорили червоні доріжки своїм відмінним почуттям смаку та краси в одязі.

Про це повідомляють на сайті видання.

Почесне перше місце зайняла американська виконавиця Леді Гага, яка не лише здобула чималі успіхи цього року в музичній індустрії та кінематографі, а й у модному світі. Експерти особливо відзначили її оверсайз-костюм на премії Elle Women в Голлівуді, який складався з штанів та піджака сірого кольору, одягнутий поверх голого тіла.

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Другу сходинку в рейтингу зайняла дружина принца Гаррі Меган Маркл. Протягом року жінка обирала найкращі вбрання трендових світових дизайнерів. У свою чергу представники видання підкреслили її відданість екологічним матеріалам, які використовують у своїх колекціях модні марки Veja, Rothy's і Stella McCartney.

Трійку лідерів закріпила знаменита співачка та актриса Дженніфер Лопес, яка відзначилась своєю рожевою міні-сукнею від Giambattista Valli з величезним об'ємним шлейфом. В такому образі вона завітала на прем'єрний показ фільму "Почни спочатку" у Нью-Йорку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Дивіться повний перелік зірок, які стали найстильнішими у 2018 році:

1. Леді Гага

2. Меган Маркл

3. Дженніфер Лопес

4. Трейсі Елліс Росс

5. Бейонсе

6. Тімоті Шаламе

7. Рамі Малек

8. Майкл Б. Джордан

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Меган Маркл Леді Гага Дженніфер Лопес Рейтинги
Джерело: Lifestyle
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