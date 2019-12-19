Найстильніший манікюр 2020 року: як модницям малювати нігті

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Трендовий манікюр 2020 року / www.pinterest.com

До Нового року залишились лічені дні, тому чимало видань активно підбивають підсумки. А от експерти з нігтьового дизайну навпаки розповіли, який буде найстильніший манікюр 2020 року.

За даними Refinery, трендовим кольором буде молочний. Саме такий манікюр перебуває наразі на піку популярності та отримає ще більший успіх після новорічних свят. Особливо у тренді будуть нігті, покритті лаком світлого кольору та без будь-якого іншого декору. 

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"Мінімалістичний, але розкішний, цей молочний манікюр поєднує в собі комфорт, чистоту і благородство. Вибирайте непрозорі молочні відтінки, які абсолютно універсальні і підійдуть під будь-який, навіть найбільш зухвалий, образ", – порадили експерти. 

Такий манікюр може стати чудовою альтернативою класичному французькому манікюру. Окрім цього, світлі кольори підійдуть до будь-якого вбрання та пасуватимуть жінкам різного віку. Відтак молочний манікюр можна сміливо назвати універсальним.

Найстильніший манікюр 2020 року
Найстильніший манікюр 2020 року / Pinterest

А от для тих модниць, які полюбляють експериментувати із дизайном нігтів, журналісти LifeStyle 24 підібрали кілька святкових прикладів, як трендовий манікюр можна прикрасити сніжинками чи блиском. 

Святковий манікюр
Святковий манікюр / Pinterest

Світлий манікюр – тренд 2020 року
Світлий манікюр – тренд 2020 року / Pinterest

Стильний манікюр
Стильний манікюр / Pinterest

Манікюр 2020 року
Манікюр 2020 року / Pinterest

Стильний манікюр на Новий рік
Стильний манікюр на Новий рік / Pinterest

Зимовий манікюр
Зимовий манікюр / Pinterest

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Краса Манікюр Поради
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