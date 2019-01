Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві

Тільки-но повернулися з новорічної відпустки, але вже готові планувати життя далі? Чудово, попереду на нас чекає ще багато сюрпризів, але ми вже підготували для вас підбірку найкращих музичних концертів на 2019 рік.

Twenty One Pilots

Місце проведення: Палац Спорту

Коли: 30 січня, 20:00

Вартість: 1190-9000 гривень

У 2018 році зоряний поп-дует Twenty One Pilots вперше відвідав Київ з виступом, але з Україною у музикантів давні стосунки. Свій кліп "Nico And The Niners" група знімала в КНУ ім. Тараса Шевченка на факультеті кібернетики. Соліст групи Джош Дан провів в стінах київського університету цілий семестр і навіть викладав на офіційному YouTube-каналі відео, де ділився труднощами студентських буднів, так що з почуттям гумору у хлопців все в порядку. Але їх головний козир – хітова музика і епічно шоу на концертах, так що не пропустіть їх виступ 30 січня під Палаці Спорту.

Tom Odell

Місце проведення: Stereo Plaza

Коли: 5 лютого, 20:00

Вартість: 900-2500 гривень

Фанати британського романтика чекали на Тома Оделла ще минулого літа, але тоді з особистих причин музикант не зміг приїхати. У зворушливому відеозверненні до українських прихильників він пообіцяв, що обов'язково надолужить згаяне в наступному році. І головне, що стримав слово, завдяки чому ми знаємо, де будуть всі столичні меломани 5 лютого – на презентації альбому "Jubilee Road" в клубі Stereo Plaza.

Radio and Juliet and Quatro

Місце проведення: МЦКИ "Октябрьский"

Коли: 11 лютий, 19:00

Вартість: 280-1850 гривень

Подобається балет або хочете долучитися до високого мистецтва, але не знаєте з чого почати? Відповідь проста: балет "Radio and Juliet and Quatro", адже їхній виступ настільки зачепив нашу публіку, що за два роки в Україні постановку показували 9 разів. Як ви могли здогадатися, в якості художньої основи використана безсмертна історія кохання авторства Шекспіра "Ромео і Джульєтта", але родзинки додає музичний супровід – балет, поставлений на музику Radiohead часів їх кращих альбомів: "OK Computer", "Kid A" і "Amnesiac".

Poets of the Fall

Мсце проведення: Atlas

Коли: 19 лютий, 20:00

Вартість: 1489 гривень

Музика здатна зігрівати, підтримувати у важку хвилину і заспокоювати, тому нерідко деяких виконавців називають "меланхолічними", "осінніми" або навіть "депресивними", але для Poets of the Fall підійде епітет "романтичні". Лірична атмосфера пронизує всю творчість групи і її беззмінного лідера Марко Сааресто. До Києва осінні поети приїдуть не з порожніми руками, в концертному залі клубу Atlas відбудеться презентація їх нового альбому "Ultraviolet", так що всіх чекаємо на концерті фінських романтиків.

Manowar

Місце проведення: Палац Спорту

Коли: 21 березня, 19:00

Вартість: 1390 - 2990 гривень

На жаль, навіть музичні кумири потребують відпочинку, тому культова американська метал-група Manowar вирішила піти на спокій. Виступ в Києві, перший і останній, підведе межу тривалої творчої спадщини: 11 альбомів, тисячі концертів і 40 років музичної діяльності. "The Final Battle Tour", напевно, зможуть почути навіть жителі Троєщини і Борщагівки, але краще побачити Manowar своїми очима – 21 березня в Палаці Спорту.

Apparat

Місце проведення: Кіностудія

Коли: 12 квітня, 20:00

Вартість: 750 гривень

Популярний електронний музикант Саша Ринг несподівано для всіх шанувальників анонсував тур на 2019 рік. Концерт його проекту Apparat в Києві відбудеться вже 12 квітня у кіностудії. І хоча в офіційному анонсі немає ні слова про новий альбом, все ж таки варто стежити за новинами. Apparat – найбільша фігура незалежної музичної сцени. Його творчість асоціюється у меломанів з розвитком технологій і сучасної музики. Одні його знають як учасника проекту Moderat, інші – як автора музичного переосмислення "Війни і мир", треті – як автора з власним пізнаваним почерком.

KISS

Місце проведення: НСК "Олімпійський"

Коли: 16 червня, 19:00

Вартість: 599-6999 гривень

Хто знає, чи вистачить пальців перелічити музикантів з "прощальними турне", які після знову і знову поверталися з виступами. Але коли музичну сцену залишають дійсно культові групи, це означає, що ще одна епоха підійшла до свого логічного завершення. KISS – це не просто десяток успішних альбомів, тисячі концертів, мільйони шанувальників. Це ціла субкультура, життя, стиль і атмосфера, тому їх прощальних візит до Києва – обов'язковий пункт у переліку "літніх концертів" кожного поважаючого себе меломана.

Disturbed

Місце проведення: Stereo Plaza

Коли: 18 червня, 20:00

Вартість: 1550-4000 гривень

Сім платинових і золотих альбомів, більше сотні спільно записаних пісень, лідируючі позиції в музичних чартах - Disturbed по праву вважаються однією з найуспішніших рок-гуртів світу, а новий альбом "Evolution", з яким група виступить в київському клубі Stereo Plaza, в черговий раз підкреслить це звання. Чого вже говорити, якщо фронтмен Девід Дрейман відгукується про своє дітище так: "Після такого і вмирати не страшно", що інтригує ще більше. Виступ Disturbed обіцяє стати "найспеконтнішим" концертом літнього сезону.

UPARK

Місце проведення: Sky Family Park

Коли: 16-18 липень

Вартість: 1499-2299 гривень

Танцюй, поки молодий! Танцюй, поки можеш встояти на ногах! Літо створено для музичних фестивалів, але першими нас заінтригував Upark. Шаблонна фраза, але в програмі міського музичного фестивалю кожен знайде для себе щось привабливе, будь-то перший приїзд до України Rag'n'Bone Man, повернення в 2007 під Bring Me the Horizon, наші старі-добрі знайомі Nothing but Thieves, Джаред Лето і 30 Seconds to Mars або культові the Prodigy. Звучить круто, чи не так? Зустрінемося 16-18 липня на танцполі, локація – Sky Family Park.

Ерос Рамазотті

Місце проведення: Палац Спорту

Коли: 8 жовтня, 20:00

Вартість: 1199-4500 гривень

Якщо говорити про італійських співаків, то ім'я Ероса Лучано Рамазотті приходить на думку чи не найпершим. Унікальний високий голос, романтичні музичні балади і приголомшлива артистична харизма забезпечили йому масову популярність. Його ім'я на асоціативному рівні міцно закріпилося у свідомості меломанів по всьому світу. Раді вітати Ероса з концертом в Києві, де музикант виступить 8 жовтня в Палаці Спорту. Старі і улюблені мільйонами хіти, нові пісні і першокласне шоу – те, заради чого варто чекати настання осені.

