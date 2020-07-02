Міжнародний літературний конкурс "Коронація слова" 1 липня оголосив переможців у номінації "Романи". І хоч 20-та, ювілейна церемонія відбулась онлайн, переможці все ж отримають свої призи у Львові на Форумі видавців.

З-поміж 18 романів, які потрапили у фінал конкурсу "Коронація слова", перемогу отримав рукопис "Оля" Ольги Саліпи з Хмельницького. Друге місце отримав твір "Живі. Всупереч" Ірини Мельниченко та Вадима Геращенка з Києва, а третє – "Руїна" Василя Краса з Лимана Донецької області. За словами голови журі конкурсу Софії Філоненко, усі три твори по-своєму презентують різні версії української історії.

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Додамо, що під час онлайн-церемонії також оголосили цьогорічних володарів спеціальних відзнак "Міжнародне визнання" і "Вибір видавців".

Що відомо про твір "Оля" Ольги Саліпи?

За словами очільниці журі Філоненко, у романі розповідається біографія відомої української письменниці Ольги Кобилянської. Авторка намагалась показати жінку із зовсім іншої сторони – не тієї, що вчать у шкільних підручниках.

Цей роман, з одного боку, руйнує стереотипи, засвоєні зі шкільних підручників, а з іншого – творить новий міф про Кобилянську як героїню любовної історії,

– прокоментувала Софія Філоненко.

На перемогу у фейсбуці вже відреагувала письменниця Ольга Саліпа. Звісно, вона мріяла про червону доріжку, Київ і нові знайомства, але радіє, що отримала омріяну перемогу.

Ось вона, #МояПершаКоронація. Чи це було складно? Важко – однозначно. Це я про вагу паперу… Я загадала собі цей день тричі: коли надсилала рукопис роману на конкурс в день народження Кобилянської, в новорічну ніч під бій курантів і на день народження! Так, то мав бути Київ, сукня і червона доріжка! Але все ще буде, я знаю,

– поділилась емоціями авторка.

Що говорить про свій роман авторка?

В ефірі "Культура. Live" 2 липня Ольга Саліпа зізналась, що вперше надіслала свій рукопис на конкурс і аж ніяк не очікувала, що одразу переможе. Раніше у неї був невдалий досвід з видавництвами, оскільки більшість затягували цей процес і так не видавали книги жінки. На запитання ведучого, про що йдеться у романі, Ольга відповіла, що про Кобилянську не лише як про авторку, а й про звичайну жінку зі звичайними емоціями та почуттями.

Не стільки роман про цю геніальну жінку, а про кожну сильну жінку загалом. Сильну жінку, яка, можливо, навіть не розуміє своєї сили, не розуміє, що з нею робити. Про жінку, яка, незважаючи на свої заслуги і всю геніальність, вона залишається жінкою, вона живе, вона закохується, вона має стосунки, вона має друзів, – пояснила Саліпа.

Переможниця "Коронації слова" хотіла у своєму романі цей бік Ольги Кобилянської більше відкрити, дослідити, знайти мотиви деяких її вчинків. Над романом вона задумалась ще тоді, коли допомагала своїй дітям по шкільній програмі в літературі.

"Наші діти заковані в хрестоматійні книжкові біографії, а насправді за цими текстами заховані цілі життя та все ж люди. Мені було цікаво відкрити саме за такою геніальною особою – людину", – розповіла письменниця.

Щодо бази для створення роману, то Ольга Саліпа поділилась, що вона працювала з великою кількістю літератури, а база для роману закладалась не один рік, адже її батько – історик, а мама – філолог, тому вдома у неї завжди було багато спеціалізованої літератури. А вже працюючи над твором "Оля", вона вивчала все наявне, те – що є.

"Писати про Ольгу Кобилянську було дуже важко, адже про неї вже дуже багато написано, навіть нею самою. Я запитала себе: а чи вона була саме такою, якою хотіла, щоб ми її бачили. Тому що вона писала і листи, і щоденники, і стільки ще всього є. Здається, що вже нічого неможливо "видумати" про неї. Але думаю, що читачі для себе у моєму романі щось та й знайдуть", – підсумувала авторка, додавши, що Кобилянська є їй дуже близька по духу.