Найцінніше – це спогади: Кім Кардашян підготувала вражаючий сюрприз мамі Кріс Дженнер

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Кріс Дженнер і Кім Кардашян
Кріс Дженнер і Кім Кардашян / Instagram-Stories / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян завжди дивує фанатів своїми дороговартісними подарунками для рідних. Цього разу вона вдалась до сюрпризу, який викликав сльози у всього зіркового сімейства.

Зіркова матуся Кім – Кріс Дженнер – 5 листопада відсвяткувала свій 64-й день народження. У своєму інстаграмі блогерка повідомила, що запросила всіх сестер та матір в будинок у Беверлі-Гіллз, що взяла під оренду на якийсь час, у якому колись зростала вся сім’я Кардашян-Дженнер.

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"Всі наші спогади живуть тут, особливо вони пов'язані з нашим батьком. Це місце, де народилася кожна дитина Кардашян. У будинку залишилися смішні шпалери і той же кухонний гарнітур!", – поділилась Кім.

Вона додала, що рада, оскільки протягом кількох тижнів змогла втримати все в секреті та влаштувати такий сюрприз.

Це був найбільш особливий та ностальгійний день у моєму житті, і ми відчували присутність мого батька. Я трималася і не плакала весь обід, хоча я плакала протягом усього процесу планування. Але наприкінці я зайшла у свою стару ванну, закрила двері і дуже сильно заплакала,
– зізналася Кім.

 

Окрім цього, Кім Кардашян орендувала автівку, на якій колись їздили її батьки – Крім Дженнер і покійний батько Роберт Кардашян. Що цікаво, на білому автомобілі без даху були прикріплені ті ж номери, що й багато років тому. Сестри Кім і матір не втримались та разом сфотографувались поряд з автомобілем.

Кардашян
Сім'я Кардашян-Дженнер на раритетній автівці / Instagram / @kimkardashian

В коментарях до допису, який Кім залишила в інстаграмі, емоціями поділились сестри Хлої, Кортні та Кендалл, а винуватиця назвала Кім справжнім ангелом. Сама Кріс Дженнер також залишила коментар під дописом дочки.

Я не можу перестати плакати. Це був найчарівниший день, який я пам’ятаю… Кім, ти ангел для всіх нас… Я не можу висловити, що це означало для мене, і я тепер маю додати цей прекрасний день життя до найбільш казкових спогадів,
– поділилася емоціями 64-річна зіркова матуся.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Кім Кардашян Зіркові дні народження
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