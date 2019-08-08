Всесвітній день котів: найвеселіші фото з котами, які змусять посміятися

Всесвітній день котів святкують 8 серпня. Багато наших пухнастих улюбленців здобувають славу завдяки інтернету – їхня курйозна поведінка чи гримаси отримують мільйони лайків.

Ми зробили добірку фото з котами, які вже стали легендарними.

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Кіт не хоче фотографуватися



"Ви хочете про це поговорити?"



Краще не жартуйте з цим котиком



Їх варто боятися



Знайшов своє ідеальне місце



Акробат



"Я все про тебе знаю"



Ранкова гімнастика



Завжди здивований кіт



Кіт з котом на спині



"Людино, куди ти ідеш?"



"А-а-а-а-а-а-а-а-а"



"Знову сніг? За що?"



"Де мій корм?"



Ніндзя-кіт



"Ні"



"Я просто присів відпочити"



"Подивіться на мій манікюр"



Не існує замаленьких коробок для котів



"Ілон, запускай ракету"



Кото-йога



"Я краще сфотографую"



"Підстрахуй мене, друже"



"Подивіться на мій брейк"



"Ча-ча раз, два, три"



Кото-диско



"Які вони примітивні"