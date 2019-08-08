Всесвітній день котів: найвеселіші фото з котами, які змусять посміятися

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Всесвітній день котів
Всесвітній день котів / LifeStyle 24

Всесвітній день котів святкують 8 серпня. Багато наших пухнастих улюбленців здобувають славу завдяки інтернету – їхня курйозна поведінка чи гримаси отримують мільйони лайків.

Ми зробили добірку фото з котами, які вже стали легендарними.

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Кіт не хоче фотографуватися


"Ви хочете про це поговорити?"


Краще не жартуйте з цим котиком


Їх варто боятися


Знайшов своє ідеальне місце

 


Акробат


"Я все про тебе знаю"


Ранкова гімнастика


Завжди здивований кіт


Кіт з котом на спині


"Людино, куди ти ідеш?"


"А-а-а-а-а-а-а-а-а"


"Знову сніг? За що?"


"Де мій корм?"


Ніндзя-кіт


"Ні"


"Я просто присів відпочити"


"Подивіться на мій манікюр"


Не існує замаленьких коробок для котів


"Ілон, запускай ракету"


Кото-йога


"Я краще сфотографую"


"Підстрахуй мене, друже"


"Подивіться на мій брейк"


"Ча-ча раз, два, три"


Кото-диско


"Які вони примітивні"


"Не лізь в кадр, людино"

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини культури Курйозні новини Світ тварин
Джерело: LifeStyle 24
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