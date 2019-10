Найвідоміші хіти зірки The Beatles Джона Леннона, які ми пам’ятаємо досі

Легендарному британському рок-музиканту Джону Леннону сьогодні мало б виповнитись 79 років. Учасник культового гурту The Beatles залишив після своєї загибелі неймовірну творчу спадщину, яку прихильники бережуть і досі.

Британський музикант мав великі успіхи не лише в музичній індустрії. Палкі прихильники Леннона знають, що він свого часу був видатним поетом, художником та письменником. Перспективний британець та його колеги започаткували цілу епоху в сучасній музиці, створивши у 1959 році гурт The Beatles.

У світі існує мало людей, які не знайомі з творчістю британських серцеїдів. Пісні Don't Let Me Down, A Day In The Life та багато інших завантажувались у мільйони плейлистів та компакт-дисків у всіх шанувальників. Хоч Джон Леннон відзначався не лише геніальними композиціями, а й різкими заявами стосовно політики та релігії, його продовжували обожнювати. Жінки та дівчата не могли повірити, що четверо виконавців – Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон та Рінго Старр – співають про кохання та біль! Адже до цього мало хто з музикантів наважувався окриляти емоції, які панують в серцях чоловіків.

Журналісти LifeStyle 24 рекомендують згадати найвідоміші хіти Джона Леннона в складі гурту The Beatles, які ми пам’ятаємо досі.

The Beatles – Don't Let Me Down: дивитись відео онлайн

The Beatles – A Day In The Life: дивитись відео онлайн

The Beatles – Hello, Goodbye: дивитись відео онлайн

The Beatles – We Can Work it Out: дивитись відео онлайн

The Beatles – I Want To Hold Your Hand: дивитись відео онлайн

