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Найзаможніша письменниця світу Джоан Роулінг повідомила, що перехворіла коронавірусом

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Джоан Роулінг / Фото: Forbes

Відома британська письменниця, авторка серії фантастичних романів "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг повідомила, що виявила у себе COVID-19. Щоправда, тест на коронавірус вона не робила і до лікарів не зверталася.

Від вірусної пневмонії, яку спричинив коронавірус, вже постраждали, більше ніж мільйон людей. Не оминула вона і знаменитостей. Дехто, на жаль, пішов з життя, комусь вдалося одужати, а дехто продовжує боротися з підступним COVID-19. Про інфікування повідомила і британська авторка Джоанг Роулінг. 

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Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в твіттері. Письменниця зазначила, що протягом двох тижнів у неї були наявні усі симптоми нового коронавірусу. Проте тесту Джоан не робила, тому фіційного підтвердження її хвороби немає.

Авторка зізналася, що курс лікування пройшла вдома під наглядом чоловіка-лікаря. Він дав їй декілька порад, які зняли респіраторні симптоми захворювання. Джоан стверджує, що одужала і такий спосіб лікування допоміг їй. 

Роулінг також поділилася з прихильниками відео, на якому лікар демонструє техніку дихання для людей, які заражені коронавірусом. 

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому, якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусної хвороби – негайно звертайтеся до сімейного лікаря. Це допоможе зберегти ваше життя та життя тих, хто є поруч із вами.

Зазначимо, станом на 6 квітня у світі зафіксували 1 287 112 випадків коронавірусу. Від хвороби померли 70 527 людей. Вдалося одужати 271 882 інфікованим. 


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Велика Британія Гаррі Поттер Новини LifeStyle LifeStyle
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