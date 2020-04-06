Найзаможніша письменниця світу Джоан Роулінг повідомила, що перехворіла коронавірусом

Відома британська письменниця, авторка серії фантастичних романів "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг повідомила, що виявила у себе COVID-19. Щоправда, тест на коронавірус вона не робила і до лікарів не зверталася.

Від вірусної пневмонії, яку спричинив коронавірус, вже постраждали, більше ніж мільйон людей. Не оминула вона і знаменитостей. Дехто, на жаль, пішов з життя, комусь вдалося одужати, а дехто продовжує боротися з підступним COVID-19. Про інфікування повідомила і британська авторка Джоанг Роулінг.

Читайте також: Письменниця Джоан Роулінг відкрила сайт "Гаррі Поттер вдома": чим цікавий він для дітей

Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в твіттері. Письменниця зазначила, що протягом двох тижнів у неї були наявні усі симптоми нового коронавірусу. Проте тесту Джоан не робила, тому фіційного підтвердження її хвороби немає.

Авторка зізналася, що курс лікування пройшла вдома під наглядом чоловіка-лікаря. Він дав їй декілька порад, які зняли респіраторні симптоми захворювання. Джоан стверджує, що одужала і такий спосіб лікування допоміг їй.

Роулінг також поділилася з прихильниками відео, на якому лікар демонструє техніку дихання для людей, які заражені коронавірусом.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому, якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусної хвороби – негайно звертайтеся до сімейного лікаря. Це допоможе зберегти ваше життя та життя тих, хто є поруч із вами.

Зазначимо, станом на 6 квітня у світі зафіксували 1 287 112 випадків коронавірусу. Від хвороби померли 70 527 людей. Вдалося одужати 271 882 інфікованим.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу