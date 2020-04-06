Найзаможніша письменниця світу Джоан Роулінг повідомила, що перехворіла коронавірусом
Відома британська письменниця, авторка серії фантастичних романів "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг повідомила, що виявила у себе COVID-19. Щоправда, тест на коронавірус вона не робила і до лікарів не зверталася.
Від вірусної пневмонії, яку спричинив коронавірус, вже постраждали, більше ніж мільйон людей. Не оминула вона і знаменитостей. Дехто, на жаль, пішов з життя, комусь вдалося одужати, а дехто продовжує боротися з підступним COVID-19. Про інфікування повідомила і британська авторка Джоанг Роулінг.
Читайте також: Письменниця Джоан Роулінг відкрила сайт "Гаррі Поттер вдома": чим цікавий він для дітей
Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в твіттері. Письменниця зазначила, що протягом двох тижнів у неї були наявні усі симптоми нового коронавірусу. Проте тесту Джоан не робила, тому фіційного підтвердження її хвороби немає.
Авторка зізналася, що курс лікування пройшла вдома під наглядом чоловіка-лікаря. Він дав їй декілька порад, які зняли респіраторні симптоми захворювання. Джоан стверджує, що одужала і такий спосіб лікування допоміг їй.
Роулінг також поділилася з прихильниками відео, на якому лікар демонструє техніку дихання для людей, які заражені коронавірусом.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому, якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусної хвороби – негайно звертайтеся до сімейного лікаря. Це допоможе зберегти ваше життя та життя тих, хто є поруч із вами.
Зазначимо, станом на 6 квітня у світі зафіксували 1 287 112 випадків коронавірусу. Від хвороби померли 70 527 людей. Вдалося одужати 271 882 інфікованим.
Читайте також
-
Дзідзьо написав 3 нові пісні під час карантинусьогодні , 12:13
-
Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавіруссьогодні , 10:40
-
Співачка Pink розповіла про симптоми коронавірусу в трирічного сина: Джеймсон дуже хворийсьогодні , 09:41
-
Епатажний блогер з України Павло Петель загинув у ДТП: фото 18+сьогодні , 12:21
-
Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причинасьогодні , 10:47
-
Енріке Іглесіас зачарував мережу танцем з новонародженою донечкою: відеосьогодні , 11:32