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Найзаможніша письменниця світу: який річний прибуток Джоан Роулінг

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Джоан Роулінг / Forbes

Британська письменниця, яка подарувала світові серію фантастичних романів "Гаррі Поттер", визнана найбільш високооплачуваною авторкою цього року за версією Forbes. Зараз її основному доходові сприяє не продаж книг, а використання ідеї у постановках та парках розваг. Її річний прибуток становить 92 мільйони доларів.

Американський журнал Forbes традиційно наприкінці року аналізує матеріальне становище знаменитостей, називаючи імена тих, хто спромігся заробити найбільше. Так, рейтинг письменників очолює авторка бестселера про чарівника Гаррі Поттера. Джоан Роулінг цьогоріч збагатилася на 92 мільйони доларів. 

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Основний прибуток впродовж кількох років вона отримує не з продажу своїх книг. Вистава "Гаррі Поттер і прокляте дитя", за однойменною книгою Джоан Роулінг, 2016 року отримала перемогу в шести категоріях американської театральної премії Тоні. Квитки на п'єсу в нью-йоркському Бродвеї розлітають з приголомшливою швидкістю, чому може позаздрити кожна постановка. Також засновники тематичних парків про Гаррі Поттера щедро фінансують ідею авторки. 

До слова, письменниця вже очолювала рейтинг два роки тому, 2017. 

джоан роулінг
Джоан Роулінг / Facebook / @JKRowling

З першої сходинки Джоан Роулінг потіснила свого основного конкурента і минулорічного переможця Джеймса Паттерсона, який творить у жанрі трилер та детектив. 2019 він заробив 70 мільйонів доларів завдяки продажу понад 5 мільйонів друкованих примірників власних творів. Книжка "Зникнення президента", яка була створена у співавторстві з Біллом Клінтоном, стала справжнім бестселером. 

джеймс паттерсон
Джеймс Паттерсон / Facebook / @JamesPatterson

Третю сходинку в списку найбільш високооплачуваних письменників посіла перша леді США Мішель Обама, заробивши близько 36 мільйонів доларів. Такій чималій сумі посприяло розповсюдження близько 10 мільйонів примірників спогадів та особистого досвіду "Becoming" та продаж квитків під час десятимісячного літературного туру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

4. Американський дитячий письменник Джеф Кінні20 мільйонів доларів

джеф кінні
Джеф Кінні / Twitter / @wimpykid

5. Легендарний автор у жанрі жахів, фентезі та містики Стівен Кінг – 17 мільйонів доларів. Його заробіток впав на 10 мільйонів у порівнянні з минулим роком, коли він отримав прибуток від екранізації блокбастеру "Воно". 

стівен кінг
Стівен Кінг / Twitter / @StephenKing

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Гаррі Поттер Література
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