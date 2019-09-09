Найзворушливіші моменти 3 випуску "Танці з зірками 2019" у фото

8 вересня в Україні відбувся черговий випуск розважального шоу "Танці з зірками 2019". На паркет цього разу вийшли 13 пар, які продемонструвала ефектні постановки під українські пісні.

7 вересня з полону повернулись 35 українців. Подія настільки вразила всю країну, що організатори "Танців з зірками" перед ефіром заявили: 3 випуск буде присвячений саме цим героям. Відтак учасники продемонстрували ніжні та водночас емоційні номери, які вже встигли підкорити глядачів та зіркових суддів.

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Окрім щемливої присвяти, випуск проєкту відзначився несподіваними експериментами у танцях. Зокрема, епатажна MARUV вперше вийшла на паркет шоу без латексного костюма, надавши перевагу гарячому боді. А от Дзідзьо наважився станцювати романтичний контемпорарі, який вразив всіх ніжністю. Олена Кравець проникливий образ із попереднього модерну вирішила проміняти на гарячу сальсу, а Вікторія Булітко стала у 3 випуску хіп-хоперкою. Як це було – дивіться у фотопідбірці.



Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Даніель Салем та Юлія Сахневич / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Ксенія Мішина та Євген Кот / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар / Фото: Instagram / @tanci1plus1

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Олексій Яровенко та Олена Шоптенко / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Надія Матвєєва та Валерій Шохін / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Людмила Барбір та Дмитро Жук / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Серьога та Аделіна Делі / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна / Фото: Instagram / @tanci1plus1



MARUV та Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1