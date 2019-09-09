Найзворушливіші моменти 3 випуску "Танці з зірками 2019" у фото
8 вересня в Україні відбувся черговий випуск розважального шоу "Танці з зірками 2019". На паркет цього разу вийшли 13 пар, які продемонструвала ефектні постановки під українські пісні.
7 вересня з полону повернулись 35 українців. Подія настільки вразила всю країну, що організатори "Танців з зірками" перед ефіром заявили: 3 випуск буде присвячений саме цим героям. Відтак учасники продемонстрували ніжні та водночас емоційні номери, які вже встигли підкорити глядачів та зіркових суддів.
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Окрім щемливої присвяти, випуск проєкту відзначився несподіваними експериментами у танцях. Зокрема, епатажна MARUV вперше вийшла на паркет шоу без латексного костюма, надавши перевагу гарячому боді. А от Дзідзьо наважився станцювати романтичний контемпорарі, який вразив всіх ніжністю. Олена Кравець проникливий образ із попереднього модерну вирішила проміняти на гарячу сальсу, а Вікторія Булітко стала у 3 випуску хіп-хоперкою. Як це було – дивіться у фотопідбірці.
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Даніель Салем та Юлія Сахневич / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Ксенія Мішина та Євген Кот / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар / Фото: Instagram / @tanci1plus1
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Олексій Яровенко та Олена Шоптенко / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Надія Матвєєва та Валерій Шохін / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Людмила Барбір та Дмитро Жук / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Серьога та Аделіна Делі / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна / Фото: Instagram / @tanci1plus1
MARUV та Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Дзідзьо і Яна Цибульська / Фото: Instagram / @tanci1plus1