Назад у Голлівуд: Меган Маркл розпочала співпрацю з Disney, – ЗМІ

Приватне життя принца Гаррі та Меган Маркл стало головною темою тижня. Герцоги Сассекські склали королівські обов'язки та готуються розпочати нове життя. Водночас у ЗМІ подейкують, що Меган чітко знає, чим буде займатись, адже вже розпочала співпрацю з кіностудією Disney.

Як повідомляє The Times без вказівки на інформатора, Меган Маркл вже підписала договір з кінокомпанією. Згідно з документом, герцогиня Сассекська буде озвучувати мультфільми студії Disney. Рішення вона прийняла перед офіційним оголошенням про складання королівських повноважень, що обурило старше покоління британської монархії.

Важливо: Принц Гаррі і Меган Маркл склали королівські повноваження: що відомо про скандал

Та от гонорари Меган Маркл не отримуватиме. Всі гроші за записи представники Disney будуть перераховувати на рахунок організації Elephants Without Borders, відомої захистом тварин від браконьєрів. Таким чином герцоги Сассекські втілять один з пунктів резонансної заяви – продовжать займатись благочинністю.

Водночас інсайдери The Daily Mail стверджують, що Меган Маркл вже почала виконувати умови укладеної угоди. Перед католицьким Різдвом герцогиня Сассекська таємно взяла участь у записі озвучування мультфільму. У якій новинці Disney можна буде почути голос Меган Маркл, наразі невідомо.

Цікаво, що представники кінокомпанії давно мають особливу симпатію до герцогів Сассекських. Після народження їхнього сина Арчі Гаррісона в Disney створили чуттєву картинку для молодих батьків.



Принц Гаррі та Меган Маркл отримали чарівний подарунок від Disney / The Daily Mail

Що відомо про резонансну заяву Гаррі та Меган

У переддень 38-річчя Кейт Міддлтон, 8 січня, герцоги Сассекські приголомшили весь світ заявою. Принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що прагнуть відокремитись від королівської родини та скласти свої повноваження. Рішення, за словами подружжя, було прийняти складно, однак вони все ж хочуть самостійно заробляти на себе і жити на дві країни.

Така заява ошелешила весь світ. Не менше була шокована й королева Єлизавета ІІ, яка дізналась про це разом з прихильниками герцогів Сассекських. Інсайдери не приховують: Її Величність обурило те, що її внук Гаррі прийняв доленосне і резонансне рішення, не обговоривши цього з нею. Однак королева вирішила не лютувати, а шукати шляхи вирішення цієї ситуації. Єлизавета ІІ скликала термінову нараду з представниками монархії, де обговорила альтернативні пропозиції для герцогів Сассекських.

А поки королівська родина оговтувалась від резонансної новини, Меган Маркл вирішила втекти подалі від скандалу. Герцогиня Сассекська повернулась до Канади, де на неї чекав єдиний син Арчі з нянею. Водночас принц Гаррі залишився у Великобританії для ведення перемовин з Букінгемським палацом.