Назад у минуле: чому Меган Маркл назвала свій блог The Tig

Меган Маркл – зараз відома, як дружина принца Гаррі та герцогиня Сассекська. Однак раніше, перед заручинами з представником королівської сім'ї вона вела звичайне американське життя, будувала акторську кар'єру та вела популярний lifestyle блог, який називався The Tig.

Після обговорення стосунків Меган і Гаррі у світі на той час майбутня герцогиня вирішила закрити The Tig. Найімовірніше, причиною став королівський протокол, однак інсайдери повідомляли, що Маркл завершила роботу над блогом через зйомки у фільмі "Форс-мажори".

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"The Tig був захопленням Меган, але вимагав роботи на повну ставку. Зараз вона хоче зосередитися на зйомці "Форс-мажорів"та благодійності", – переконувало джерело з оточення зірки.

Меган Маркл вела блог The Tig з 2014 року, у якому вона спілкувалася з читачами, ділилася кулінарними рецептами і розповідала про свої захоплення.

Але повернімося у минуле. Герцогиня Сассекська відома тим, що зазвичай схиляється до здорового харчування, але разом з тим вона дозволяє собі спробувати алкоголь, зокрема улюблене червоне вино марки Tignanello.

На домашній сторінці блогу вона колись написала: "Кілька років тому я мала ковток вина під назвою Tignanello" (правильно італійською це вимовляється як "teen-ya-nello" – "тін'янелло").

Але давайте будемо реальними – у Штатах більшість людей сказали "tig-na-nello" ("тігнанелло"), або просто Старий Тіг. Італійською це трішки складніше, тому бармен спростив назву, це просто була склянка Тігу... Ось і тут я з дуже мінімальними знаннями про вино роблю ковток цього вина... Воно не було просто червоним або білим – раптом я зрозуміла, що люди мали на увазі під тілом, ногами, структурою вина. Це було неймовірне відчуття... Для мене це стало моментом Тіг – моментом його отримання,

– сказала Меган Маркл.



Меган Маркл до знайомства з принцом Гаррі, 2012 рік / Getty Images