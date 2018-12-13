Назад у минуле: шведська принцеса Вікторія повторила образ своєї мами

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Шведська принцеса Вікторія повторила образ своєї мами
Шведська принцеса Вікторія повторила образ своєї мами / www.redcarpet-fashionawards.com

Шведська принцеса Вікторія стала учасницею грандіозної світської події – церемонії нагородження Нобелівської премії. На заході представниця королівської сім'ї засвітила таку ж сукню, в якій колись була її мама.

Як повідомляє People, церемонія пройшла у Стокгольмі. Представники королівської родини Швеції не оминули увагу знакову подію та завітали на щорічну подію. Однак принцеса Вікторія зуміла приголомшити публіку. 

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Перед лауреатами та високопосадовцями вона постала у пишній сукні Nina Riccі з великим бантом. Вражаючим було те, що в такому ж образі у 1995 році королева Сільвія прийшла на вручення Нобелівської премії. Відмінність в образ двох красунь була лише в тіарі. 

Принцеса Вікторія та королева Сільвія Швеція
Принцеса Вікторія та королева Сільвія / People

Шведська принцеса Вікторія на Нобелівській премії 2018
Шведська принцеса Вікторія на Нобелівській премії 2018 / People

Королева Сільвія, 1995 рік /
Королева Сільвія, 1995 рік / People

Шведська принцеса повторила образ своєї матері
Шведська принцеса повторила образ своєї матері / People

Варто зазначити, що захід також відвідала і королева Сільвія. Цього разу вона вбрала елегантну сукню зеленого кольору з мереживом. Розкішна корона та прикраси завершили її ефектний образ. 

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Швеція Стиль і мода
Джерело: Lifestyle
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