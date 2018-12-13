Назад у минуле: шведська принцеса Вікторія повторила образ своєї мами

Шведська принцеса Вікторія стала учасницею грандіозної світської події – церемонії нагородження Нобелівської премії. На заході представниця королівської сім'ї засвітила таку ж сукню, в якій колись була її мама.

Як повідомляє People, церемонія пройшла у Стокгольмі. Представники королівської родини Швеції не оминули увагу знакову подію та завітали на щорічну подію. Однак принцеса Вікторія зуміла приголомшити публіку.

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Перед лауреатами та високопосадовцями вона постала у пишній сукні Nina Riccі з великим бантом. Вражаючим було те, що в такому ж образі у 1995 році королева Сільвія прийшла на вручення Нобелівської премії. Відмінність в образ двох красунь була лише в тіарі.



Принцеса Вікторія та королева Сільвія / People



Шведська принцеса Вікторія на Нобелівській премії 2018 / People



Королева Сільвія, 1995 рік / People



Шведська принцеса повторила образ своєї матері / People

Варто зазначити, що захід також відвідала і королева Сільвія. Цього разу вона вбрала елегантну сукню зеленого кольору з мереживом. Розкішна корона та прикраси завершили її ефектний образ.