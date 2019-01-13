Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому

Всі прихильники звикли бачити знаменитостей з ідеальною фігурою та в розкішному вбранні. Їхні аккаунти в мережі переповнені яскравими та відретушованими знімками. Та як актори, співаки та моделі виглядали 10 років тому – можна побачити у несподіваному проекті.

У мережі запустили цікавий флешмоб #10 Year Challenge, згідно з умовами якого люди публікують архівні знімки, порівнюючи їх з сучасними. Десятки знаменитостей вирішили взяти участь у захопливому проекті, розмістивши відповідні кадри у мережі.

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Як сильно можна змінитися за 10 років! Хоча я все ще обожнюю засмагу, обручі і світле волосся,

– зізналась акторка Джессіка Біл.

Варто зазначити, що до флешмобу #10 Year Challenge долучились К'яра Ферраньї, Кейт Хадсон, Джанет Джексон, Тайра Бенкс, Кейт Бекінсейл. Деякі зірки зуміли здивувати прихильників. Так, Мадонна, Тайра Бенкс і Кейт Візерспун геть не змінились за 10 років, що приголомшило мережу. А от Нікі Мінаж колись була значно скромнішою.

Як голлівудські зірки виглядали 10 років тому – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.

Поп-діва Мадонна

Акторка Джессіка Біл

Акторка Кейт Хадсон

Модель Тайра Бенкс

Співачка Джанет Джексон

Акторка Кейт Бекінсейл

Співачка Нікі Мінаж

Акторка Емі Шумер

Голлівудська "Білявка в законі" Різ Візерспун

Акторка Елізабет Бенкс

Акторка Дженніфер Лав Х'юїтт

Телеведуча Еллен Дедженерес