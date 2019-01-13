Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому

1043 Читать новость на русском
Джессіка Біл взяла участь у #10yearchallenge
Джессіка Біл взяла участь у #10yearchallenge / Instagram / @jessicabiel

Всі прихильники звикли бачити знаменитостей з ідеальною фігурою та в розкішному вбранні. Їхні аккаунти в мережі переповнені яскравими та відретушованими знімками. Та як актори, співаки та моделі виглядали 10 років тому – можна побачити у несподіваному проекті.

У мережі запустили цікавий флешмоб #10 Year Challenge, згідно з умовами якого люди публікують архівні знімки, порівнюючи їх з сучасними. Десятки знаменитостей вирішили взяти участь у захопливому проекті, розмістивши відповідні кадри у мережі. 

Читайте також: Надія Мейхер показала, як виглядала в 12 років: новорічні фото

Як сильно можна змінитися за 10 років! Хоча я все ще обожнюю засмагу, обручі і світле волосся,
– зізналась акторка Джессіка Біл.

Варто зазначити, що до флешмобу #10 Year Challenge долучились К'яра Ферраньї, Кейт Хадсон, Джанет Джексон, Тайра Бенкс, Кейт Бекінсейл. Деякі зірки зуміли здивувати прихильників. Так, Мадонна, Тайра Бенкс і Кейт Візерспун геть не змінились за 10 років, що приголомшило мережу. А от Нікі Мінаж колись була значно скромнішою.

Як голлівудські зірки виглядали 10 років тому – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.

Поп-діва Мадонна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Акторка Джессіка Біл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Biel (@jessicabiel)

Акторка Кейт Хадсон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Модель Тайра Бенкс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tyra Banks (@tyrabanks)

Співачка Джанет Джексон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Janet Jackson (@janetjackson)

Акторка Кейт Бекінсейл

Співачка Нікі Мінаж

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Акторка Емі Шумер

Голлівудська "Білявка в законі" Різ Візерспун

Акторка Елізабет Бенкс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elizabeth Banks (@elizabethbanks)

Акторка Дженніфер Лав Х'юїтт

Телеведуча Еллен Дедженерес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ellen (@theellenshow)

 

Теги: LifeStyle Музика Мода Голлівуд
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
15 січня 21:01 Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
1457
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
15 січня 17:08 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 892
Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
15 січня 14:28 Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
204
Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
15 січня 13:00 Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
Уляна Корицька 1088
Тіна Кароль знайшла "чоловіка своєї мрії": фоторепортаж з концерту у Львові
14 січня 20:41 Тіна Кароль знайшла "чоловіка своєї мрії": фоторепортаж з концерту у Львові
Анастасія Манюхіна 17885
Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019
14 січня 18:37 Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2019
1514
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук