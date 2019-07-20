Названі імена переможців Одеського кінофестивалю: список

Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримали одразу дві стрічки – грузинський фільм "А потім ми танцювали" та український "Додому".

Кореспондентка 24 каналу повідомила, що церемонія нагородження переможців та закриття ювілейного фестивалю відбулась традиційно в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

Цікаво! Зірка світового кіно Катрін Деньов поділилася враженнями про Україну

Переможців конкурсу обирали шляхом глядацького голосування.

Режисером грузинського фільму "А потім ми танцювали" є Леван Акіна. У стрічці розповідається про життя молодого танцівника Національного грузинського ансамблю Мераба. Чоловік закохується у свого запеклого суперника та кардинально змінюється.

Автором української стрічки "Додому" є Наріман Алієв. В драматичному фільмі йдеться про історію кримського татарина Мустафи, в якого під час бойових дій на Сході України помирає старший син. Татарин вирішує поховати його в Криму. І тут починається подорож, яка "залишить глибокий слід на їхніх стосунках".

Повний список переможців 10-го Одеського кінофестивалю

– Найкращий європейський документальний фільм – "Бо ми мужики" режисерів Петтера Соммера та Ю Вемуд Свендсена.

– Найкращий режисер Міжнародної конкурсної програми – Алехандро Ландеса за стрічку "Монос".

– Найкраща акторська робота – Леван Гелбахіані за стрічку "А потім ми танцювали".

– Найкращий український короткометражний фільм – "Секрет, Дівчинка та Хлопчик" режисерки Оксани Казьміної.

– Найкращий український повнометражний фільм – "Тато – мамин брат" Вадима Ількова.

– Найкраща акторська робота в національному конкурсі – Ірма Вітовська.

– Найкращий короткометражний фільм за версією журі FIPRESCI – "У нашій синагозі" Івана Орленко.

– Найкращий повнометражний фільм за версією FIPRESCI – "Мої думки тихі" Антоніо Лукича.

Що відомо про Одеський кінофестиваль?Це один із найбільших глядацьких кінофестивалів у Європі, який ще називають "східноєвропейськими Каннами". Щороку він проходить в Одесі, в місцевому Театрі опери та балету. Захід був створений для популяризації інтелектуального кіно серед українських глядачів, а також для підтримки вітчизняної кіноіндустрії, що за останні роки помітно розвинулась. Особливістю події є те, що для червоної доріжки тут немає жодного дрес-коду, а зірки можуть прийти навіть у кросівках.