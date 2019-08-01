Названо 20 найпопулярніших брендів 2019 року
Кожних півроку знаменита пошукова платформа Lyst складає рейтинг найпопулярніших брендів світу. У своїх підрахунках експерти звертають увагу на пошуки продуктів в мережі, їхні покупки, згадування в соціальних мережах та інше.
Для підрахунків Lyst аналізує онлайн-покупки більше п'яти мільйонів людей в місяць, які шукають, переглядають і вибирають продукти в інтернеті. Про це повідомляють на Vogue Ukraine.
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Для визначення найпопулярніших брендів використовують спеціальну формулу, яка враховує глобальні дані пошуку Lyst і Google, коефіцієнти конверсії та продажу, згадки про бренди і продукти в соціальних мережах і статистику залучення по всьому світу за певний період часу. В даному випадку вираховувались дані за перші 6 місяців 2019 року та здійснювався аналіз посеред 12 000 дизайнерів і онлайн-магазинів.
Відтак, першість отримав італійський Будинок моди Gucci. Друге місце рейтинговій таблиці зайняла американська модна марка дизайнера Вірджила Абло Off-White, а третє – іспанський модний Будинок Balenciaga.
До слова, у 2018 році трійка брендів мала схожі позиції у рейтингу – 1 місце посів Off-White, 2 – Gucci і 3 – Balenciaga.
20 найпопулярніших брендів світу у 2019:
Gucci
Off-White
Balenciaga
Valentino
Prada
Versace
Fendi
Stone Island
Nike
Saint Laurent
Vetements
Burberry
Dolce & Gabbana
Givenchy
Palm Angels
Adidas
Moncler
Moschino
Yeezy
Balmain