Названо 20 найпопулярніших брендів 2019 року

Кожних півроку знаменита пошукова платформа Lyst складає рейтинг найпопулярніших брендів світу. У своїх підрахунках експерти звертають увагу на пошуки продуктів в мережі, їхні покупки, згадування в соціальних мережах та інше.

Для підрахунків Lyst аналізує онлайн-покупки більше п'яти мільйонів людей в місяць, які шукають, переглядають і вибирають продукти в інтернеті. Про це повідомляють на Vogue Ukraine.

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Для визначення найпопулярніших брендів використовують спеціальну формулу, яка враховує глобальні дані пошуку Lyst і Google, коефіцієнти конверсії та продажу, згадки про бренди і продукти в соціальних мережах і статистику залучення по всьому світу за певний період часу. В даному випадку вираховувались дані за перші 6 місяців 2019 року та здійснювався аналіз посеред 12 000 дизайнерів і онлайн-магазинів.

Відтак, першість отримав італійський Будинок моди Gucci. Друге місце рейтинговій таблиці зайняла американська модна марка дизайнера Вірджила Абло Off-White, а третє – іспанський модний Будинок Balenciaga.

До слова, у 2018 році трійка брендів мала схожі позиції у рейтингу – 1 місце посів Off-White, 2 – Gucci і 3 – Balenciaga.

20 найпопулярніших брендів світу у 2019:

Gucci

Off-White

Balenciaga

Valentino

Prada

Versace

Fendi

Stone Island

Nike

Saint Laurent

Vetements

Burberry

Dolce & Gabbana

Givenchy

Palm Angels

Adidas

Moncler

Moschino

Yeezy

Balmain