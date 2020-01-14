Названо ім'я президента журі Каннського кінофестивалю 2020

Вже в травні 2020 року у Каннах традиційно відбудеться відомий на весь світ Каннський кінофестиваль. Цьогоріч захід пройде у Франції вже 73-й раз! Позаяк до престижної події залишилося близько чотирьох місяців, у мережі з'явилося ім'я того, хто очолить поважне журі.

Пресслужба Каннського кінофестивалю повідомила місцевим виданням про те, що популярний захід отримав свого президента журі. Зокрема, інформація з'явилася на французькому сайті Le Figaro.

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Очолювати групу експертів у кінематографі буде відомий американський режисер і сценарист Спайк Лі. 62-річний кінотворець відомий такими роботами, як "Чорний куклукскланівець", "Не впіймали — не злодій", "Тропічна лихоманка" та іншими.

Протягом всього мого життя найважливіші благословення траплялися зі мною несподівано, приходячи нізвідки. Коли мені зателефонували і запропонували стати Президентом журі Каннського фестивалю в 2020 році, я був шокований, щасливий і гордий одночасно,

– написав Спайк Лі у своєму зверненні.

У джерелі зазначається, що інших членів журі буде оголошено в квітні. Нагадаємо, що Каннський кінофестиваль 2020 цьогоріч пройде з 12 по 23 травня.