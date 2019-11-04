Названо найпопулярніших голлівудських зірок в соціальних мережах: хто очолив рейтинг

Найпопулярнішою особистістю серед акторів стала зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, яка менше ніж за місяць спромоглася набрати понад 18 мільйонів читачів на своїй інстаграм-сторінці.

Рейтинг був сформований на основі вивчення уподобань користувачів найпопулярніших соцмереж – фейсбука, інстаграма, твіттера і ютуба. Дані збирали за календарний тиждень, що завершився 29 жовтня. Про це йдеться в рейтингу аналітичної компанії MVPindex, опублікованому журналом The Hollywood Reporter.

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Свій обліковий запис в інстаграмі Дженніфер Еністон зареєструвала в середині жовтня. Спільне фото з акторами серіалу "Друзі" – перша публікація голлівудської зірки. Саме за роль Рейчел Ґрін вона була нагороджена премією Золотий глобус та Еммі. Тому не дивно, що цей допис набрав шість мільйонів "лайків" за перші десять годин і приніс зірці популярність не лише в кіноіндустрії, а й на просторах соціальних мереж.

За добу на сторінку акторки підписалися майже чотири мільйони користувачів, зараз на її акаунт в інстаграмі підписані 18 мільйонів людей.

Друге місце рейтингу посів Дуейн Джонсон на прізвисько "Скеля". Він також входить в рейтинг 100 найбільш впливових людей світу і нагороджений премією "The Icon Generation" на MTV Movie & TV Awards 2019 за позитивний вплив на суспільство.

Третє місце виборили шанувальники для акторки Лілі Рейнхарт. Вона найбільше відома за роллю Бетті Купер у підлітковій драмі "Рівердейл".

У п'ятірці також Каміла Медес і Гебріел Юніон. Далі розташувалися Джордж Такей, Меделін Петш, Пріянка Чопра, Ніна Добрев і Емілі Ратажковскі.

Нагадаємо, що Дженніфер Еністон також потрапила в список найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, заробивши за рік 28 мільйонів доларів.

Хто очолив рейтинг найпопулярніших акторів в мережі:

1. Дженніфер Еністон

2. Двейн Джонсон

3. Лілі Рейнхарт

4. Каміла Медес

5. Гебріел Юніон

6. Джордж Такей

7. Меделін Петш

8. Пріянка Чопра

9. Ніна Добрев

10. Емілі Ратажковскі