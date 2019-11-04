Названо найпопулярніших голлівудських зірок в соціальних мережах: хто очолив рейтинг

533 Читать новость на русском
Найпопулярніші голлівудські зірки в соцмережах
Найпопулярніші голлівудські зірки в соцмережах / Колаж LifeStyle 24 / фото з соцмереж

Найпопулярнішою особистістю серед акторів стала зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, яка менше ніж за місяць спромоглася набрати понад 18 мільйонів читачів на своїй інстаграм-сторінці.

Рейтинг був сформований на основі вивчення уподобань користувачів найпопулярніших соцмереж – фейсбука, інстаграма, твіттера і ютуба. Дані збирали за календарний тиждень, що завершився 29 жовтня. Про це йдеться в рейтингу аналітичної компанії MVPindex, опублікованому журналом The Hollywood Reporter.

Читайте також: Ексчоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру зізнався, чому пишається нею: подробиці

Свій обліковий запис в інстаграмі Дженніфер Еністон зареєструвала в середині жовтня. Спільне фото з акторами серіалу "Друзі" – перша публікація голлівудської зірки. Саме за роль Рейчел Ґрін вона була нагороджена премією Золотий глобус та Еммі. Тому не дивно, що цей допис набрав шість мільйонів "лайків" за перші десять годин і приніс зірці популярність не лише в кіноіндустрії, а й на просторах соціальних мереж.

За добу на сторінку акторки підписалися майже чотири мільйони користувачів, зараз на її акаунт в інстаграмі підписані 18 мільйонів людей.

Друге місце рейтингу посів Дуейн Джонсон на прізвисько "Скеля". Він також входить в рейтинг 100 найбільш впливових людей світу і нагороджений премією "The Icon Generation" на MTV Movie & TV Awards 2019 за позитивний вплив на суспільство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений therock (@therock)

Третє місце виборили шанувальники для акторки Лілі Рейнхарт. Вона найбільше відома за роллю Бетті Купер у підлітковій драмі "Рівердейл". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lili Reinhart (@lilireinhart)

У п'ятірці також Каміла Медес і Гебріел Юніон. Далі розташувалися Джордж Такей, Меделін Петш, Пріянка Чопра, Ніна Добрев і Емілі Ратажковскі.

Нагадаємо, що Дженніфер Еністон також потрапила в список найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, заробивши за рік 28 мільйонів доларів.

Хто очолив рейтинг найпопулярніших акторів в мережі: 

1. Дженніфер Еністон 
2. Двейн Джонсон
3. Лілі Рейнхарт
4. Каміла Медес
5. Гебріел Юніон
6. Джордж Такей
7. Меделін Петш
8. Пріянка Чопра
9. Ніна Добрев
10. Емілі Ратажковскі

blog_ava
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
сьогодні
16482
Автор: Уляна Журба
Теги: Соцмережі Техно LifeStyle Дженніфер Еністон Інтернет Рейтинги
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Анні Вінтур – 70: цитати найвпливовішої жінки в індустрії моди
3 листопада 20:21 Анні Вінтур – 70: цитати найвпливовішої жінки в індустрії моди
Анастасія Манюхіна 5006
Кендалл Дженнер – 24! Цікаві факти про супермодель, які вас здивують
3 листопада 09:26 Кендалл Дженнер – 24! Цікаві факти про супермодель, які вас здивують
Анастасія Манюхіна 1882
Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
1 листопада 20:15 Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 361
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
1 листопада 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 1631
Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея
1 листопада 11:39 Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея
Уляна Журба 1919
Новини
Більше новин
Залиште відгук