Названо співачку, яка найбільше заробляє: рейтинг Forbes

Популярна співачка Кеті Перрі очолила рейтинг найбільш високооплачуваних співачок 2018 року, яка завдяки концертному туру Witness: The Tour заробила 83 мільйони доларів.

Список опублікований на сайті журналу Forbes.

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Що цікаво, Кеті Перрі у 2015 році також лідирувала в рейтингу видання, заробивши 135 мільйонів доларів.

Друге місце здобула Тейлор Свіфт. Прибуток співачки склав 80 мільйонів доларів. Джерело наголошує, що досить успішним став її альбом Reputation.

Третю позицію в рейтингу зайняла Бейонсе, яка заробила 60 мільйонів доларів.

Зазначимо, що у першу десятку увійшли Дженніфер Лопес (47 мільйонів доларів), Ріанна (37,5 мільйона доларів), Хелена Фішер (32 мільйони доларів), Селін Діон (31 мільйон доларів) і Брітні Спірс (30 мільйонів доларів).