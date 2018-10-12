Названо співачку, яка найбільше заробляє: рейтинг Forbes
Популярна співачка Кеті Перрі очолила рейтинг найбільш високооплачуваних співачок 2018 року, яка завдяки концертному туру Witness: The Tour заробила 83 мільйони доларів.
Список опублікований на сайті журналу Forbes.
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Що цікаво, Кеті Перрі у 2015 році також лідирувала в рейтингу видання, заробивши 135 мільйонів доларів.
Друге місце здобула Тейлор Свіфт. Прибуток співачки склав 80 мільйонів доларів. Джерело наголошує, що досить успішним став її альбом Reputation.
Третю позицію в рейтингу зайняла Бейонсе, яка заробила 60 мільйонів доларів.
Зазначимо, що у першу десятку увійшли Дженніфер Лопес (47 мільйонів доларів), Ріанна (37,5 мільйона доларів), Хелена Фішер (32 мільйони доларів), Селін Діон (31 мільйон доларів) і Брітні Спірс (30 мільйонів доларів).