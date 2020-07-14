Українська телеведуча Оля Фреймут давно завоювала звання зіркової експертки з етикету, а до її порад прислухаються тисячі прихильниць. Цього разу вона вирішила розповісти, як поводяться жінки з гарними манерами та навела приклади реальних життєвих ситуацій.

Особистий профіль Олі Фреймут в інстаграмі давно перетворився на добірку порад сучасного етикету. Зірка відверто ділиться з шанувальницями, як поводитися за столом та що одягати для офіційних зустрічей чи побачень. Новий допис вона присвятила гарним манерам, які притаманні справжнім пані.

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Як поводиться жінка з манерами?

Не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою

Оля Фреймут переконана, що підкорювати серця коханих та робити перші романтичні кроки у стосунках повинні чоловіки. Жінки сміливо можуть кокетувати з залицяльниками, проте їм не варто демонструвати свої почуття першими. Ведуча радить не приймати запрошення на побачення з сьогодні на завтра, адже у справжньої пані вечір вже зайнятий.

Не шкодує доброго слова

​На думку зірки, пані не берегтиме посмішки для дирекції, а буде однаково люб'язною до начальства та продавчині фруктів, адже їй не шкода посміхатися всім.

Не називає вбиральню туалетом, а спіднє – трусами

​Ольга Фреймут переконана, що жінки з манерами повинні бути грамотними, освіченими та тактовними під час розмови. Вони засвідчують про свій інтелект культурою мови.

Не показує невпевненість

​Ведуча запевняє, що пані чітко формулюють свої бажання. Замість фрази "чи можу я попросити дозволу показати мені он той очіпок" та "вибачте, будь ласка, але я б хотіла пересісти подалі від сонця", вони кажуть "дайте, будь ласка, очіпок" і "я пересяду, бо сонце надто палюче".

Рівно тримає спинку

​Оля Фреймут зауважила, що цього правила слід дотримуватися, "навіть якщо життєві клопоти буревієм зносять з ніг".