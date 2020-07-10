Гучна справа Джонні Деппа та Ембер Герд набирає обертів. Експодружжя наразі перебуває у Лондоні та щодня інформує громадськість про нові деталі їхнього спільного життя. Як виявилось, у актриси міг бути роман з відомим актором і режисером Джеймсом Франком, якого неодноразово звинувачували у домаганнях в Голлівуді.

Кілька днів тому у столиці Великої Британії почався судовий процес у справі про наклеп, в якому 57-річний Джонні Депп звинувачує свою 34-річну колишню дружину Ембер Херд. Справа стосується також видання The Sun, яке опублікувало статтю, де актор бажає смерті своїй ексдружині, повідомляє 24 канал.

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З'ясувалось, що у 2015 році під час зйомок фільму "Аддероллові щоденники", де головні герої – актори Джеймс Франко та Ембер Герд – ймовірно мали роман поза знімальним майданчиком, повідомляє Just Jared. Хоча рішення Герд зніматись у цьому фільмі на початку неабияк здивувало Джонні Деппа. За його словами, таке рішення навіть змусило його ревнувати до Франко, але тоді він ще нічого не підозрював про зраду.

Мене вразило, що вона раптово стала такою дружелюбною і щасливою з ним. Раніше вона розповіла мені багато речей, які дуже-дуже негативно стосувались містера Франко. Про те, що він намагався поцілувати її і домагався до неї та інших на зйомках попереднього фільму (ймовірно, "Ананасовий експрес: Сиджу, курю", – LifeStyle 24). За її словами, він був покидьком і насильником. Вона сказала, що він також доволі агресивний у своїх діях стосовно неї,

– заявив Депп.

"Я підозрював, що у міс Херд був роман з містером Франко, і це підтвердилося", – константував Джонні Депп.

Коли ж адвокат зробив замітку Деппу, що він використав слово "насильник" в якості гучної заяви, той відповів, що: "Це просто слово, яке прозвучало у відповідь на дії містера Франко, описані мені міс Герд".



Ембер Герд і Джеймс Франко під час зйомок фільму "Аддероллові щоденники" / Splash News

Також у залі суду було згадано про випадки начебто агресію актора стосовно колишньої дружини, коли вони летіли з Бостона у Лос-Анджелес у травні 2014 року. Тоді Депп, будучи в стані сильного алкогольного і наркотичного сп'яніння, нібито напав на свою дружину, звинувативши її в тому, що вона зрадила його з Джеймсом Франко, а потім відключився в туалеті літака. Він заперечив, що кричав, що Ембер подобалося "трахатись на знімальному майданчику", а також той факт, що непристойно коментував її інтимні місці і допитував, чи був у неї секс з Франко.

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"При таких обставинах я б цього не зробив. Є ймовірність, що щось подібне може зірватися з моїх вуст в залежності від того, що вона сказала б до цього, але я не впадав в лють під час польоту", – заявив актор.

Що відомо про скандал між Герд і Деппом?

Пара познайомилась під час знімань кінострічки "Ромовий щоденник" і після цього в них зав'язались романтичні стосунки. У 2015 році пара одружилась, але вже наступного року Герд подала на розлучення та звинуватила чоловіка у домашньому насильстві. Тривалий час вона представляла докази його жортсокості та представляла свідків справи. Але через деякий час Джонні Депп зібрався з думками та вирішив подати на жінку в суд, звинувативши її у наклепі. Він надав докази таких же насильницький дій стосовно Герд, а також звинуватив її у зраді з Ілоном Маском, яка трапилась ще під час їхнього шлюбу. Якщо вину Ембер доведуть, то їй світитиме 3 роки ув'язнення за наклеп та відшкодування у розмірі 50 мільйонів доларів – понад 1,3 мільярда гривень.

Джонні Депп також подав позов на британський таблоїд The Sun за наклепи у статті, яка вийшла у світ у квітні 2018 року. У матеріалі його показала як аб'юзера, який бив свою дружину. Його адвокати запевняють, що видання вдалося до неправдивих звинувачень найсерйозніших масштабів, адже заяви Ембер Герд про домашнє насильство – повна брехня.