Популярна співачка Яна Шамаєва, яка відома українській публіці як Jerry Heil, переїхала на нову квартиру. Зірка поспішила показати своє житло та зазначила, що наважилася на переїзд неспроста.

Новинами про переїзд 24-річна Jerry Heil поділилася в інстаграм-профілі. Співачка не встигла розібрати речі, як влаштувала фешн-зйомку поряд з численними коробками, в які спакувала всі свої речі. Вона не стала мудрувати зі стильними образами й на фото постала в домашній білій майці та в червоних шортах.

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Локацією для фотосесії стала світла затишна кухня в біло-сірих кольорах. Jerry Heil відверто зізналася, що обожнювала свою попередню квартиру навіть попри те, що вона була невеликою. За словами зірки, площа попереднього житла складала 30 квадратних метрів.

Виконавиця не стала розсекречувати, який район обрала, проте заінтригувала, що на переїзд наважилася неспроста. Вона відмовилася називати справжню причину, але пообіцяла оголосити її в реаліті-шоу про власне життя, яке з'явиться на її ютуб-каналі. Зірка розповіла, що зйомки розпочнуться вже наприкінці червня, а поряд з нею буде знімальна група, адже останнім часом в її житті відбуваються дивні речі.

Я хвилююсь і нервуюсь кожен день. Я не почуваюсь в безпеці. Сталося те, про що спочатку мріють, а потім бояться,

– поділилася Jerry Heil в інстаграм-сторіс.

Шанувальники привітали виконавицю з переїздом та в коментарях до допису зізналися, що будуть сумувати за видом з її балкону, який артистка досить часто обирала для зйомок в попередній квартирі.