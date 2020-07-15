Алла Костромічова – модель, якій вдалося отримати визнання далеко за межами України і увійти в список 50 найбільш затребуваних моделей світу. Але знайти місце, яке вона змогла б назвати будинком, ведуча реаліті Нового каналу "Топ-модель по-українськи" так і не змогла.

Ведуча "Топ-моделі по-українськи" на Новому каналі зізналася, чому не може жити в Україні. Про це вона розповіла Маші Єфросиніній в ютуб-проєкті "Іспит на відвертість".

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Я жила і в Лондоні, і в Парижі, і в Мілані, літала по всьому світу. У мене взагалі не було відчуття, що я десь живу. Просто я 10 років жила з двома валізами. У мене дуже хворобливе ставлення до питання, що таке дім. Я на тому етапі, коли немає відчуття дому,

– зізналася Алла.

За словами Алли, тут йдеться не про тип нерухомості, адже власну квартиру в Києві Костромічова купила дуже давно. А ось вважати її домом вона не може до цих пір.

"Я не відчуваю себе вдома ніде. Коли я вибирала квартиру в Києві, купувала її на Академмістечку, тому що недалеко жили батьки мого тодішнього бойфренда. Це була квартира, де ми повинні були жити, виховувати дитину, адже бабуся-дідусь поруч ... Потім це все розпалося. У Нью-Йорку у мене якесь внутрішнє враження, що це тимчасово. Не уявляю, як я старію в цьому місті, такого не буде", – згадала ведуча Нового каналу.

Не уявляє Алла життя і в рідній Україні – на те є вагомі причини.

В Україні у мене щемить серце, я люблю Київ, тут мої друзі, близький мені менталітет. Я щаслива тут кожен день, але не можу жити в Україні, тому що у мене є чоловік в Америці ... Поняття "дім" в дитинстві у мене було як аксіома, данність, стабільність. Тепер же рідний Севастополь пішов в минуле, залишився в далекому ностальгійному океані. Напевно, тепер у мене просто перекручене розуміння слова "дім",

– підсумувала Алла.

Більше про те, з чим мириться Алла Костромічова в шлюбі з мільйонером Джейсоном Капоне, як змінив супермодель син Сальваторе і що вона хотіла б змінити в зовнішності – в інтерв'ю Маші Єфросиніної в проєкті "Іспит на відвертість".

Алла Костромічова в інтерв'ю Маші Єфросиніної: відео