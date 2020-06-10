Не вік – показник щастя: молода дружина Віктора Павліка розповіла про своє ставлення до шлюбу
Український артист Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова одружились ще 29 травня, але лише 10 червня вирішили розповісти про це світові. В інтерв'ю програми "Прямой вопрос" концертна директорка Катерина поділилась, що хоче прожити з Віктором все життя, але спокійно ставиться до того, що, можливо, вони колись розлучаться.
25-річна Катерина та 54-річний Віктор у день запланованого весілля, 10 червня, зізнались усьому світу, що вже як 12 днів перебувають у статусі дружини та чоловіка. В день церемонії одруження пара дала відверте інтерв'ю в програмі "Прямой вопрос", де кожен з них розповіли про їхні стосунки та залаштунки особистого життя.
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Катерина Реп'яхова у свою чергу поділилась, що не зважає на нападки хейтерів щодо їхньої різниці у віці (29 років), оскільки вважає, що вік – це не показник щастя чи любові у сім'ї. Вона твердо переконана, що від зрад чи інших негараздів у шлюбі не застрахований ніхто, тому раціонально дивиться на ситуацію.
Може щось станеться, може ми зіткнемось з якимось пробемами.. Ми реально дивимось на речі і ніхто не дає клятву, що ми проживемо все життя. Може і ні, але від цього не застрахований ніхто. Хоч би йому було 20 років, хоч 50. Не вік – показник щастя, і цілком непередбачувано, як повернеться життя,
– поділилась Катерина.
Разом з цим вона поділилась, що не вважає, що повинен бути один шлюб на все життя, якщо він нещасливий. Тому що краще від цього не буде нікому.
"Я завжди так говорила і багато хто цього не розумів. Я колись сказала таку фразу, що в мене буде другий чоловік. Ну а що? А як мені буде 50 років? Я реально сказала чесно, що в мене є стимул гарно виглядати в 50 років. Я не бачу в цьому нічого поганого, я реально дивлюсь на речі, – пояснила Катерина. – Я не розумію цих людей, які реально б'ють себе в груди і кажуть, що: "Ні, шлюб повинен бути один і на все життя". Ну дивлячись, який це шлюб. В мене є маса прикладів, де люди прожили все життя, виховали психологічно покалічених дітей, і що хорошого в тому, що вони жили разом?"
Катерина Реп'яхова згадала про свого батька, який пішов із сім'ї, коли вона була ще школяркою, і вважає таке його рішення абсолютно правильним.
"Мені тато врятував життя тим, що пішов від нас, коли мені було 11 років. Я виросла повноцінною дитиною, в любові. У нього (батька, – LifeStyle 24) ускладнювався психічний стан, він трошки нездорова людина, тому добре, що так сталось. Тому ніщо не показник. У житті все дуже індивідуально,
– переконана дівчина.
Дивіться повне інтерв'ю Катерини Реп'яхової і Віктора Павліка онлайн: