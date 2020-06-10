Український артист Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова одружились ще 29 травня, але лише 10 червня вирішили розповісти про це світові. В інтерв'ю програми "Прямой вопрос" концертна директорка Катерина поділилась, що хоче прожити з Віктором все життя, але спокійно ставиться до того, що, можливо, вони колись розлучаться.

25-річна Катерина та 54-річний Віктор у день запланованого весілля, 10 червня, зізнались усьому світу, що вже як 12 днів перебувають у статусі дружини та чоловіка. В день церемонії одруження пара дала відверте інтерв'ю в програмі "Прямой вопрос", де кожен з них розповіли про їхні стосунки та залаштунки особистого життя.

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Катерина Реп'яхова у свою чергу поділилась, що не зважає на нападки хейтерів щодо їхньої різниці у віці (29 років), оскільки вважає, що вік – це не показник щастя чи любові у сім'ї. Вона твердо переконана, що від зрад чи інших негараздів у шлюбі не застрахований ніхто, тому раціонально дивиться на ситуацію.

Може щось станеться, може ми зіткнемось з якимось пробемами.. Ми реально дивимось на речі і ніхто не дає клятву, що ми проживемо все життя. Може і ні, але від цього не застрахований ніхто. Хоч би йому було 20 років, хоч 50. Не вік – показник щастя, і цілком непередбачувано, як повернеться життя,

– поділилась Катерина.

Разом з цим вона поділилась, що не вважає, що повинен бути один шлюб на все життя, якщо він нещасливий. Тому що краще від цього не буде нікому.

"Я завжди так говорила і багато хто цього не розумів. Я колись сказала таку фразу, що в мене буде другий чоловік. Ну а що? А як мені буде 50 років? Я реально сказала чесно, що в мене є стимул гарно виглядати в 50 років. Я не бачу в цьому нічого поганого, я реально дивлюсь на речі, – пояснила Катерина. – Я не розумію цих людей, які реально б'ють себе в груди і кажуть, що: "Ні, шлюб повинен бути один і на все життя". Ну дивлячись, який це шлюб. В мене є маса прикладів, де люди прожили все життя, виховали психологічно покалічених дітей, і що хорошого в тому, що вони жили разом?"

Катерина Реп'яхова згадала про свого батька, який пішов із сім'ї, коли вона була ще школяркою, і вважає таке його рішення абсолютно правильним.

"Мені тато врятував життя тим, що пішов від нас, коли мені було 11 років. Я виросла повноцінною дитиною, в любові. У нього (батька, – LifeStyle 24) ускладнювався психічний стан, він трошки нездорова людина, тому добре, що так сталось. Тому ніщо не показник. У житті все дуже індивідуально,

– переконана дівчина.

Дивіться повне інтерв'ю Катерини Реп'яхової і Віктора Павліка онлайн: